En este pueblo de Cádiz puedes dormir en un vagón de tren o dentro de un barril de madera

Buscar alojamientos singulares para realizar una escapada de fin de semana se ha convertido en una tendencia creciente. Son muchas las personas que apuestan por alternativas diferentes a los tradicionales hoteles y apartamentos para intentar disfrutar de una experiencia original.

En este sentido, en la provincia de Cádiz es posible encontrar una opción que puede resultar muy interesante para las personas que buscan un alojamiento singular. Se trata del Camping Nogalejo, un complejo situado a sólo cinco minutos de Setenil de las Bodegas donde es posible dormir en un vagón de tren y en un barril de madera.

Vagones de Madera

Una de las opciones singulares de alojamiento que ofrece este camping situado a las afueras de Setenil son dos vagones de tren realizados de madera que tienen un aspecto de cabaña rústica. El habitáculo interior está perfectamente equipado con una cama de matrimonio de 150 centímetros, un baño privado con bañera de chorros de hidromasaje, aire acondicionado, calefacción y televisión.

Imágenes del vagón de madrea Camping Nogalejo

Barriles de madera

Otra opción que también está disponible en Camping Nogalejo son cuatro barriles de madera que están pensados para dos personas. En su interior cuentan con una cama de matrimonio y una pequeña mesa con un banco, además de aire acondicionado y calefacción. Aunque los barriles, a diferencia de los vagones, no tienen baño privado.

Imagen de los barriles de madera Camping Nogalejo

Cabañas deluxe

Además de los vagones y los barriles, el Camping Nogalejo también dispone de otras opciones de alojamiento que son bastante singulares, como es el caso de las cabañas. En este caso, el complejo cuenta con unas cabañas estándar perfectamente equipadas y una cabaña tipo deluxe que dispone de un baño privado.

Imagen de la cabaña deluxe camping nogalejo

El complejo también cuenta con varias zonas comunes, entre las que se incluyen un parque infantil, un área de barbacoas, una piscina, un espacio chill out y un cuarto de lavadoras y secadoras. Todas estas zonas pueden ser utilizadas por las personas que se hospedan en el camping.

Se trata, por tanto, de una opción fantástica para las personas que busquen disfrutar de una vivencia única y muy singular que, además, se puede complementar con una visita a Setenil de las Bodegas, el municipio que se encuentra justo al lado del camping y que está considerado como uno de los más bonitos de la provincia de Cádiz.