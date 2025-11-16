Desvelan las razones por la que Cádiz es una de las provincias donde tienes más probabilidad de ser multado

Un estudio ha colocado a Cádiz como una de las provincias españolas en las que más multas se ponen. El pasado año, el número de infracciones sancionadas por la Dirección General de Tráfico fueron más de 5,4 millones.

Y, según los datos recogidos, la provincia de Cádiz tiene el dudoso honor de aparecer entre aquellas en las que más sanciones se imponen. Concretamente, ocupa el tercer puesto de una clasificación que lidera Madrid (657.070), seguida de Málaga (331.520). El número total de sanciones en la provincia gaditana fue de 325.473.

Si hablamos a nivel autonómico, Andalucía es la comunidad con más denuncias (1.425.521), seguida de Madrid, con 657.070 sanciones, y la Comunidad Valenciana con más de 580.000.

Cabe destacar, sin embargo, que no se recogen los datos ni de Cataluña ni de País Vasco al estar transferidas sus competencias de Tráfico a las comunidades autónomas.

Razones

Pero, ¿cuáles son las razones de que se registren mayor volumen de sanciones en una provincia como Cádiz? Hay que tener en cuenta que Cádiz es una provincia muy turística y que en determinadas épocas del año registra un alto volumen de desplazamientos por carretera. Por otro lado, la alta presencia de vehículos privados es otra de las razones que favorecen el alto número de sanciones.