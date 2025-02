Descubren un yacimiento con huellas de grandes mamíferos africanos en una playa de Tarifa

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), centro de investigación de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, como parte del equipo de expertos dirigido por Eduardo Mayoral, de la Universidad de Huelva, constata la existencia, en una playa de Tarifa (Cádiz), de un yacimiento pleistocénico de huellas de grandes mamíferos, cuya datación estaría próxima a los 778.000 años. Este yacimiento es el único, hasta el presente, con huellas de este grupo zoológico en Europa continental.

Según ha indicado la Junta en una nota, este descubrimiento, en una de las playas que limitan con la isla de San Sebastián en Tarifa, es el primer registro que existe sobre una zona de tránsito en la Península Ibérica, con huellas en ambos sentidos de la dirección suroeste-noreste. Se trata, en consecuencia, del tercer ejemplo de este tipo de afloramiento del área mediterránea (dos en Italia) y el más meridional hallado en la Europa continental.

La investigación, que acaba de ver la luz en la revista 'Journal of Palaeogeography', se ha dado a conocer este lunes en Cádiz en un acto presidido por la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, que ha estado acompañada por la viceconsejera de Cultura y Deporte, Macarena O'Neill, la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Tania Barcelona, y el director general del IAPH, Juan José Primo.

El hallazgo, como ha resaltado la jefa del Centro de Arqueología Subacuática (CAS), Milagros Alzaga, es fruto de la investigación interdisciplinar llevada a cabo por especialistas de las universidades de Huelva, Cantabria, Oviedo, Tübingen (Alemania) y la Estación Biológica de Doñana (CSIC), en el marco del proyecto 'Vestigium. Arqueología y paleobiología intermareal: el patrimonio en las playas de Cádiz como motor económico y de participación social', liderado por el IAPH.

Según ha explicado la Junta, el proyecto 'Vestigium' surge con la finalidad de investigar y fomentar la investigación y difusión de aquellos vestigios poco estudiados que se encuentran entre el mar y la tierra, en la parte del litoral situada entre las máximas y mínimas mareas. Los trabajos se han venido desarrollando en cinco hitos costeros de la provincia de Cádiz: Tarifa, San Fernando, Chiclana y Conil, Barbate y la capital gaditana.

«Estos resultados son una excelente oportunidad para reconocer la extraordinaria trayectoria del IAPH como instituto de investigación, realizando una labor incansable en la generación y transferencia de conocimiento», ha señalado Del Pozo.

Posibles huellas de dinosaurios

El origen de la investigación se encuentra en una notificación ciudadana de «posibles huellas de dinosaurio» que fueron encontradas casualmente. Posteriormente, con las prospecciones realizadas por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, se pudo corroborar que las señales respondían a un variado conjunto de icnitas o huellas de mamíferos.

El afloramiento contiene 635 huellas de animales pertenecientes al Pleistoceno temprano. «Se han reconocido huellas de artiodáctilos, es decir, mamíferos ungulados cuyas extremidades terminan en un número par de dedos -es el caso de la jirafa, uro, ciervo-, y también de proboscídeos (elefante, mastodonte, mamut)», ha explicado Eloísa Bernáldez, responsable del Laboratorio de Paleontología y Paleobiología, perteneciente a la Dirección de Investigación y Transferencia del IAPH.

Bernáldez ha añadido que «las huellas fósiles están impresas sobre un estrato fangoso del Oligoceno medio superior, correspondiente a 34-23 millones de años«. Actualmente se encuentra en un área de paso habitual para el buceo en el mar, sensible por tanto para su conservación, pero accesible, una vez adaptado, para ser visitado.

Los resultados de la investigación realizada sobre este nuevo afloramiento se han dado a conocer en el artículo 'Early Pleistocene vertebrate tracks impressed on oligocene beds from the southernmost iberian peninsula: palaeogeographic implications' (Huellas de vertebrados del Pleistoceno temprano impresas en estratos del Oligoceno del punto más meridional de la Península Ibérica: implicaciones paleogeográficas) publicado en 'Journal of Palaeogeography'.

El artículo, según ha indicado la Junta, está firmado por Eduardo Mayoral Alfaro, Antonio Rodríguez Ramírez y Juan Antonio Morales (Universidad de Huelva), Jérémy Duveau (Universidad de Tübingen), Ricardo Díaz-Delgado (Estación Biológica de Doñana, CSIC), Eloísa Bernáldez-Sánchez, Esteban García-Viñas, Mili Jiménez Melero y Milagros Alzaga (IAPH), Ana Santos (Universidad de Oviedo) e Ignacio Díaz-Martínez (Universidad de Cantabria).

'Vestigium' es un proyecto financiado con fondos europeos del Plan Complementario de Ciencias Marinas y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El proyecto «representa una oportunidad única para fortalecer la colaboración entre investigadores, administraciones y la comunidad, consolidando la identidad cultural de la región», ha señalado la consejera.

«Con este proyecto, Andalucía avanza en la protección y difusión de su legado histórico, apostando por un desarrollo sostenible donde la historia, las ciencias experimentales y el turismo caminan de la mano», ha concluido Del Pozo.