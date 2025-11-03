Culmina la gran obra de motores del 'Juan Carlos I' tras casi cuatro meses fuera de combate

El buque anfibio 'Juan Carlos I' de la Armada española ha superado la profunda obra que lo ha mantenido durante los últimos cuatro meses en el dique del astillero de Puerto Real. El buque abandonará las instalaciones de Navantia el próximo 5 de noviembre tras una reforma integral de su sala de máquinas. Pero la sustitución de su motor no ha sido la única actuación que se ha llevado a cabo en este barco, considerado la joya de la corona de la flota española.

Los técnicos han aprovechado la varada del portaeronaves para mejorar también otros elementos. El 'Juan Carlos I' entró en las instalaciones puertorrealeñas el pasado julio y tenía prevista inicialmente su salida el 17 de octubre. Sin embargo, lo hará en la primera semana de noviembre.

El barco estará presente en 2026 en los ejercicios tácticos de la Operación Dédalo. Se trata de un grupo de combate multinacional en el que los países participantes muestran su fuerza anfibia. La primera misión de 2026 en la que participará el buque español se ha bautizado con el nombre de 'Highmast' y el objetivo es la navegación por una zona del Indo-Pacífico de especial inestabilidad como es el mar de China y Filipinas hasta llegar a Australia .

El 'Juan Carlos I' inicia ahora una nueva etapa en su carrera tras la mejora de su propulsión. La obra del barco fue programada con mucho tiempo de antelación. Entró en el dique de Puerto Real a primeros de julio procedente de la Base Naval de Rota para someterse a un importante intervención en sus motores. El barco acaba de cumplir sus 15 años de vida y se habían detectado vibraciones en su sala de máquinas. El Ministerio de Defensa y la Armaba coincidieron en que había llegado el momento de sustituir los motores actuales por otros más modernos. La obra ha significado la modernización de su sistema de propulsión. La obra fue aprobada por el Consejo de Ministros en 2022 y realizada mediante un acuerdo marco por un valor estimado de 30 millones de euros.

El Consejo de Ministros autorizó entonces la sustitución del sistema de propulsión del buque y no se realizó antes debido a los compromisos navales de la Armada en distintas operaciones internacionales.

Defensa destacó en su momento que la obra era la solución más eficaz para asegurar «la capacidad operativa más eficiente del buque». Se han cambiado los 'azipods', propulsores de diseño alemán, suministrados por Schottel y Siemens, ante las repetidas averías sufridas.

En 2020 la Armada encargó un estudio para buscar una alternativa al sistema de propulsión que empleaba el 'Juan Carlos I' tras las incidencias y fallos que se venían acumulando a lo largo de los quince años de vida en su sistema de propulsión. Según reconocía la propia Armada en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la licitación del estudio «estos fallos se habían dado por causas muy dispares, tanto eléctricas como mecánicas, internas y externas, que habían dejado en varias ocasiones al buque sin propulsión, al menos en una de sus dos líneas».

Ciclo de vida

El barco pasó una ITV en mayo de 2023 en el astillero de Cádiz tras regresar de la operación Dédalo 2023. En un mes se desmontaron los dos motores de la sala de máquinas que generan la electricidad que mueve al barco. Esa varada de mantenimiento programado se realiza cada 20.000 horas de funcionamiento.

En noviembre de 2020 fue el astillero de Puerto Real el que se encargó de su varada programada. En ella se repasaron las hélices, que son su sistema de propulsión, y se revisó el resto de equipos y sistemas de la obra viva (parte del barco que permanece sumergida en el agua) que requieren necesariamente de una estancia en dique seco para poder acceder a ellos, como son las aletas estabilizadoras, las hélices empujadoras de proa, las válvulas de fondo de diferentes sistemas; así como un pintado completo del buque.

En junio de 2017 le tocó el turno a su cubierta de vuelo. Durante casi dos meses el 'Juan Carlos I' se sometió a trabajos de mantenimiento en el astillero de Navantia Cádiz. Los trabajos se centraron en la gran cubierta de vuelo, que tiene 202,3 metros de largo y 32 de ancho, reponiéndose parte del aglomerado y repintando sus marcas de señalización para el empleo de aeronaves.

La primera intervención en el barco se realizó en 2015 coincidiendo con sus primeros cinco años de vida. Esta varada en el astillero de Cádiz fue calificada de «sobresaliente» tanto por los responsables de la Armada como por los técnicos del astillero.

La construcción del buque arrancó en el astillero de Navantia en Ferrol en enero del 2005 con el corte de la primera chapa. Fue botado el 8 de marzo del 2008 y dado de alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada el día 30 de septiembre de 2010, con la numeral de costado 'L-61'.

El 'Juan Carlos I' «supone una herramienta de la Armada para garantizar la capacidad de respuesta e influencia global a disposición del poder político, en apoyo a la creciente proyección internacional de España. Se trata de una unidad tecnológicamente avanzada, interoperable, adiestrada y alistada, lo cual le permite actuar con garantías de éxito en escenarios muy variados», recoge este cuerpo en su web. Su longitud de eslora es de 231 metros, desplaza 26.000 toneladas, y su capacidad aérea es de 25 a 30 aeronaves, según se trate de aviones Harrier, F35B o helicópteros y también está equipado con radares y equipos de guerra electrónica. Cuenta con una dotación de unas 350 personas, pero tiene capacidad para llevar hasta 1.500 personas.