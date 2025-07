Cruce de acusaciones y reproches en un polémico pleno en El Puerto

LUISMI MORALES EL PUERTO 31/07/2025

El Pleno extraordinario celebrado este jueves en el Ayuntamiento estuvo marcado por un clima de alta tensión y duros reproches entre los grupos municipales. En el tercer punto del orden del día, la aprobación de la dedicación exclusiva del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ángel González, derivó en un encendido debate que evidenció la fractura política existente en el Salón de Plenos. La medida, que contempla una asignación de 43.000 euros brutos anuales para el portavoz socialista, fue aprobada con los votos favorables del equipo de Gobierno del Partido Popular y del propio PSOE. El resto de grupos de la oposición votó en contra.

La propuesta se justifica en lo recogido por el Estatuto de 'Gran Ciudad', que reconoce el derecho a una liberación para el grupo mayoritario de la oposición en los Ayuntamientos que, como El Puerto, ostentan dicha condición. Según este marco normativo, el principal grupo opositor debe contar con una dedicación exclusiva para garantizar el ejercicio pleno de su labor de fiscalización, al igual que lo hacen los miembros del equipo de Gobierno.

Durante su intervención, Ángel González defendió su liberación apelando precisamente a ese principio legal. «No entiendo la polémica ni los reproches de otros grupos; simplemente se está cumpliendo la ley», señaló. El portavoz socialista recordó que el Partido Popular cuenta con catorce dedicaciones exclusivas —una por cada concejal del Gobierno—, y que su caso responde a una cuestión de proporcionalidad institucional y cumplimiento del reglamento.

No obstante, más allá del aspecto técnico, el debate derivó en un agrio cruce de acusaciones, especialmente entre González y Javier Botella, portavoz de Unión Portuense. El tono subió de intensidad cuando el socialista acusó a Botella de hipocresía y oportunismo: «Señor Botella, si cree que aquí hay un caso de corrupción, ¿por qué no va usted a un juzgado? Si ha recibido una lista de llamadas alertándolo, denúncielo. Como a usted no lo han liberado, tiene ahora la pataleta».

González fue más allá y vinculó al líder de Unión Portuense con supuestos pactos provinciales con otras formaciones, como La Línea 100x100. «Eso no lo cuenta usted en sus vídeos cuando va por los pinos. No necesito vivir de la política. Esto es una cuestión de dignidad política. Como ustedes no cobran, ahora tienen la pataleta», remató.

Desde el equipo de Gobierno, el primer teniente de alcalde, Javier Bello, defendió la legalidad de la medida y su encaje dentro del marco normativo de las grandes ciudades. «La carnaza política que intentan generar los portavoces de la oposición es legítima, pero lo cierto es que les hubiera gustado ser, no ya el partido más votado tras el ganador, como fuimos nosotros, sino también la segunda fuerza política. Aquí simplemente se aplica el Estatuto de 'Gran Ciudad', que reconoce este derecho al grupo mayoritario de la oposición».

Equilibrio democrático

Bello subrayó que la propuesta cumple con lo establecido legalmente y responde a una cuestión de «equilibrio democrático». Para el equipo de Gobierno, la oposición está intentando generar una controversia artificial sobre una cuestión técnica y avalada por la normativa autonómica.

El Pleno, lejos de ser un mero trámite administrativo, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento político que anticipa una legislatura de fuertes tensiones. La crispación entre los grupos quedó patente, con intervenciones cargadas de reproches personales, ironías y acusaciones de intereses ocultos.

Uno de los discursos más críticos llegó desde Izquierda Unida. Su portavoz, José Luis Bueno, centró su intervención en cuestionar el momento elegido para presentar esta liberación. «¿Por qué sale esto ahora, a mitad de mandato y empezando agosto?», se preguntó. Para Bueno, la urgencia del Pleno y la escasa actividad política del mes de agosto generan «sospechas razonables» sobre el trasfondo real de la medida.

Bueno enlazó la aprobación de la liberación con un episodio ocurrido apenas un día antes en la Diputación de Cádiz, donde —según explicó— «estuvo a punto de romperse el propio Gobierno provincial». El portavoz de IU puso el foco en el expediente recientemente aprobado sobre la finca El Madrugador, un inmueble adscrito al Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) y que podría volver a manos de la Diputación. La posibilidad de una futura cesión al Cádiz Club de Fútbol para su proyecto de ciudad deportiva ha generado inquietud en algunos sectores políticos.

«Hay intereses urbanísticos, económicos, deportivos y muchas cuestiones ocultas», advirtió Bueno, quien sugirió que la decisión de liberar a González podría estar conectada con esas negociaciones provinciales, especialmente por el papel del PSOE tanto en El Puerto como en la Diputación.

El resto de grupos de la oposición también expresó su rechazo, aunque con menor vehemencia. Las críticas se centraron en la oportunidad del momento, la falta de consenso y la percepción ciudadana sobre los sueldos públicos. A pesar de ello, ni el contenido de la propuesta ni su legalidad fueron impugnados formalmente.

Con la votación favorable del PP y del PSOE, la dedicación exclusiva de Ángel González ya es oficial. El portavoz socialista percibirá 43.000 euros brutos anuales por su labor como jefe de la oposición, con efectos inmediatos. Una medida contemplada en el Estatuto de 'Gran Ciudad', sí, pero que llega envuelta en polémica, tensiones y sospechas, y que inaugura una nueva etapa de confrontación en el Salón de Plenos.