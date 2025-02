El corte de chapa de los tres barcos ingleses en Puerto Real se retrasa hasta final de año

La operación de compra del astillero inglés Harland & Wolff por parte de la empresa pública española Navantia afecta de manera directa al astillero de Puerto Real. La operación se cerró a finales del pasado enero después de seis meses de tiras y a flojas. Navantia cumplió de esta forma su hoja de ruta para salvar el megacontrato naval que firmó con Reino Unido para la construcción de tres buques militares para la Royal Navy.

Harland & Wolff tiene sus centros de trabajo en Irlanda del Norte (Belfast), Inglaterra (Appledore) y Escocia (Methil y Arnish). Con esta operación, Navantia ha asegurado el cumplimiento del programa de construcción naval FSS para el Ministerio de Defensa británico y se dota de capacidades industriales en Reino Unido, dando un salto en su internacionalización. Se trata de tres barcos militares para la Royal Navy cuyo corte de chapa estaba previsto en el primer trimestre de 2025 en el astillero de Puerto Real, aunque ahora la fecha se ha retrasado.

El contrato supera lo 2.000 millones de euros. La situación de quiebra del astillero inglés presentada en la primavera de 2024 puso en jaque esta operación de especial calado para los intereses de los astilleros españoles. No hay que olvidar que la factoría de Puerto Real será la encargada de cortar parte de los bloques de estos barcos. Con la operación de compra, de la que no ha trascendido el importe, sigue a flote el contrato de los tres barcos militares.

¿Qué encierra esta operación? El inicio de la obra de estos barcos estaba previsto para enero de este año, sin embargo, según fuentes consultadas por LA VOZ, se aplazó primero a junio y ahora la fecha más cercana es finales de 2025 o principios de 2026. El astillero de Puerto Real ha asido el elegido para sacar adelante el corte de chapa de los bloques, sin embargo, LA VOZ ha podido saber que esta carga de trabajo no llegará a la Bahía de Cádiz hasta final de año.

Cambios en el contrato inicial

La operación de compraventa ha retrasado los planes y ha obligado a Navantia a redactar un nuevo calendario de trabajo y de plazos de entrega. Esta situación rebaja la carga de trabajo en el astillero puertorrealeño. A finales del pasado año arrancó la construcción del BAM IS de apoyo a submarinos, encargado por la Armada española, y mantiene obras eólico-marinas para Ocean Winds. Sin embargo el corte de chapa de los bloques de los buques ingleses estaba llamado a ser uno de los balones de oxígeno de la industria gaditana en estos primeros meses de 2025

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, visitó la pasada semana el astillero de Harland & Wolff en Belfast para mantener encuentros con los equipos locales y lanzar el proceso de integración de la compañía en Navantia UK, la filial británica de Navantia. El objetivo de la visita no era otro que diseñar el proceso de fusión de ambas empresa y definir también los tiempos de trabajo para construcción de los barcos.

Navantia UK gestionará los cuatro centros ingleses aportando la amplia experiencia del grupo en construcción naval, fabricación y gestión de programas complejos, modernizando y adaptando sus capacidades a las necesidades actuales de los sectores naval y de energías verdes del Reino Unido. Esta operación era obligada ya que el astillero inglés había dado en quiebra en el último trimestre de 2024 y la construcción de los buques peligraba. De esta forma, Navantia ha garantizado el contrato de obra. La inversión de la compra no ha trascendido.

La adquisición, que se ha completado una vez obtenidas las necesarias actualizaciones regulatorias, ha contado con el asesoramiento de firmas independientes para garantizar que la operación se concluyera con arreglo a criterios empresariales de mercado. Alantra, Clifford Chance, TLT y KPMG, entre otros, han asistido a Navantia en las negociaciones y han elaborado documentos necesarios para la transacción.

Navantia UK es el contratista principal del Programa FSS de construcción de tres buques de 216 metros de eslora y 39.000 toneladas destinados a la Real Flota Auxiliar para apoyo logístico al Grupo del Portaaviones de la Royal Navy. El contrato está valorado en alrededor de 2.000 millones de euros y supone 1.600 empleos (directos, indirectos e inducidos) en España, gracias a la participación del astillero de Puerto Real (Cádiz) junto a las instalaciones de Harland & Wolff en Belfast (Irlanda del Norte) y Appledore (Inglaterra). Es el mayor contrato de exportación de la historia de Navantia.

Efectos colaterales

Pero no todos es de color de rosas en Navantia tras la adquisición del astillero inglés. Distintas fuentes consultadas por LA VOZ han adelantado que el plan que baraja ahora la dirección de Navantia para ganar el tiempo perdido que se ha ido con la tramitación de la compra es repartir la carga de trabajo que estaba asignada inicialmente para Puerto Real. Todo apunta a que será el astillero de ferrol el que reciba algunas de las secciones que iba a cortar Puerto Real. No se descartan movilizaciones en la Bahía de Cádiz de llevarse a cabo esta media por parte de la dirección de Navantia. No obstante, el traslado de carga de trabajo a los astilleros gallegos aún no está confirmado.