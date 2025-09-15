Convenio de cooperación entre la Guardia Civil de Cádiz y la Asociación 'Lejeune'

La Guardia Civil de Cádiz, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, ha suscrito un convenio de cooperación con la Asociación Síndrome de Down de Cádiz y Bahía, 'Lejeune', para poner en marcha una serie de programas para fomentar la realización de actividades formativas orientadas a la inserción laboral y a la plena inclusión social de las personas con Síndrome de Down.

El primero de los asociados comenzará sus actividades en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz el próximo día 23 de septiembre. El convenio ha sido firmado por Ana María Calvo Sastre, Secretaria de Estado de Seguridad y María Dolores Pérez Guerrero, Presidenta de la Asociación. Los términos del convenio pueden consultarse en el Boletín Oficial del Estado nº 207 de fecha 28 de agosto de 2025.

La Asociación Síndrome de Down de Cádiz y Bahía, 'Lejeune', creada en 1992, es una organización no gubernamental, de ámbito provincial, sin ánimo de lucro, especializada en promover la igualdad de oportunidades, la inclusión sociolaboral y la mejora de la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.

Con la redacción de este convenio, se han establecido las bases de la colaboración y la promoción de actividades conjuntas que favorezcan y contribuyan a la formación, acceso e inserción laboral de personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, programando actividades formativas que permitan potenciar y fomentar la inclusión de los alumnos de la citada Asociación en entornos laborales inclusivos, alineados con sus capacidades individuales, y así contribuir a la mejora sustancial de su cualificación profesional.