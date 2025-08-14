Continúan los trabajos para controlar el incendio de Tarifa que comenzó el lunes

LA VOZ DE CÁDIZ Tarifa 14/08/2025 a las 14:34h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

El servicio de extinción de incendios del Plan Infoca continúa desplegado con efectivos por tierra para controlar el incendio declarado en el paraje Sierra de la Plata de Tarifa, que mantiene su estado de estabilizado desde la noche del pasado martes.

El Infoca ha detallado en un mensaje en sus redes sociales consultado por Europa Press que hay en la zona siete grupos de bomberos forestales, un técnico de extinción, uno de operaciones, tres agentes de medio ambiente, un encargado de emergencias, cinco vehículos autobombas, una unidad médica y una unidad de Meteorología.

El incendio se declaraba el lunes 11 de agosto en torno a las 14,20 horas, y debido a su evolución por la incidencia del fuerte viento de levante, la Junta decidió activar la fase de emergencia en situación operativa 1.

Con ello se iniciaron los primeros desalojos preventivos, que fueron generalizados a lo largo de la tarde, con la evacuación de más de 2.000 personas que se encontraban en hoteles y urbanizaciones de Atlanterra, en Zahara de los Atunes.

Para atender a los evacuados se habilitó el Polideportivo Miguel de Cervantes y la iglesia Nuestra Señora del Carmen en Zahara, donde se llegaron a acoger a más de 800 personas en un primer momento, que finalmente se rebajó a unas 470 afectadas, ya que el resto encontró alojamientos en otras ubicaciones.

Tras una noche trabajando en el incendio con numerosos medios del Infoca, el martes por la mañana el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, anunciaba el regreso a sus alojamientos de parte de los evacuados, permitiéndose ya por la noche la vuelta de todos los afectados una vez que el fuego se dio por estabilizado. Además, se redujo el nivel de emergencia a situación operativa 0.

Sobre el origen del incendio, Antonio Sanz aseguraba el martes que se tiene «sospechas fundadas» de que ha sido intencionado, activándose e incrementando todos los operativos de vigilancia, y reforzando los efectivos por parte de los cuerpos de seguridad y también la vigilancia y la investigación en relación con los incendios.

«La situación de peligro que se vivió ayer, ahora que tenemos sospechas fundadas de que haya podido ser intencionado, agrava muchísimo las circunstancias de este incendio«, aseveraba el consejero.

Desde que se declaró como estabilizado, los efectivos del Infoca han mantenido su presencia para tratar de controlarlo y con ello estar más cerca de su extinción. Una primera estimación de superficie afectada por el incendio, cifra el daño en unas 300 hectácteas de manera provisional.

El incendio se produjo apenas dos días después de que se diera por extinguido el que se inició el pasado 5 de agosto en el paraje de La Peña en Tarifa, que afectó a una superficie de 283 hectáreas y que obligó al desalojo preventivo de unas 1.500 personas y 5.000 vehículos. Este fuego afectó a una superficie de 283 hectáreas.