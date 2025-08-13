El turismo en Tarifa y Zahara vuelve a la «normalidad» tras el incendio

Dos incendios han azotado a Tarifa en menos de una semana. El último, que calcinó 300 hectáreas y que logró ser estabilizado en la noche del martes 12, obligó al desalojo de casi un millar de personas en Zahara de los Atunes. Muchas de ellas, tuvieron que cambiar en la noche del lunes su habitación de hotel por las camas que se desplegaron en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen y el polideportivo del colegio Miguel de Cervantes, dos lugares donde la solidaridad le hizo frente a las llamas. Una vez que el Plan del Emergencias ha pasado a nivel 0 y aunque los bomberos sigan presentes en la zona, la «normalidad» ha vuelto tras dos jornadas de «caos» e incertidumbre.

Antonio de María, presidente de HORECA, la patronal de hosteleros de la provincia de Cádiz, afirma que «la preocupación es anímica y psicológica» y que no tiene constancia de que se hayan producido anulaciones con motivo de los incendios. «Yo creo que no va a repercutir en las cuenta de resultados del mes de agosto, salvando los establecimientos donde ha habido desalojo de clientela, porque si no durmieron, no se les va a cobrar la habitación», explica el presidente de la patronal, quien sostiene que la zona de la Sierra de la Plata calcinada no va a afectar a la llegada de turistas a medio-largo plazo. «Lo que hubiera sido la ruina es que se hubiera incendiado el Parque Natural del Estrecho».

Los hoteles Meliá Zahara, Atlántico y Varadero se vieron obligados a desalojar y reubicar a sus clientes en la jornada del lunes por la cercanía de las llamas y el humo. Según Europa Press, el Hotel Atlántico sufrió «muy pocas» cancelaciones debido al incendio; sin embargo, al día siguiente la «normalidad» se abrió paso y «la gente sigue reservando como si no hubiera pasado nada». Por su parte, la dirección del Hotel Meliá Zahara, que afirma mantener la ocupación prevista para el puente de agosto, ha señalado a EP que la preocupación residió en el realojamiento de sus clientes en otros hoteles que tienen en la zona. Cabe señalar que «un volumen muy reducido» de huéspedes de este alojamiento a los que le quedaban un «par de noches» en el hotel decidieron regresar a sus casas.

Los hosteleros de Tarifa miran adelante

«La valoración que hacemos es que después siempre se vuelve rápido a la normalidad. Ha sido un susto. Levantas la cabeza, ves el entorno y se te cae el alma; pero podría haber sido peor», explica explica José Bernal, secretario de ASATTA, la Asociación de Profesionales del Sector de Alojamientos Turísticos de Tarifa, quien solicita más medidas a las administraciones competentes para que se «limpien» más los bosques. Los incendios no han repercutido negativamente en el turismo de la zona. «No se han registrado cancelaciones. En las primeras 24 horas sí que se produjo alguna, pero como se ha vuelto rápido a la normalidad y solo ha sido una noche durmiendo en el polideportivo, pues la gente lo entendió». Sin embargo, desde ASATTA temen que el «alarmismo» generado por los incendios provoque una bajada de turistas en lo que resta de verano. «No ha habido daños personales. Podría haber pasado en cualquier otro lado», reivindica el secretario de la asociación tarifeña.

Las llamas del incendio del 5 de agosto, que afectaron a una superficie de 283 hectáreas y provocaron la evacuación de 1.500 personas y 5.000 vehículos, estuvieron a punto de alcanzar a diferentes establecimientos hoteleros de Tarifa. «A la mayoría de hoteles, las llamas llegaron al límite, pero lograron salvarse, excepto el Camping de Valdevaqueros, que ha perdido varios bungalows. Gracias a los medios aéreos, se actuó en la zona cercana a la carretera y evitó males mayores», explica José Bernal, quien denuncia el estado de las infraestructuras: «Es que no hay por dónde cogerla. Los peatones iban por el mismo sitio que los coches».