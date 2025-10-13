Continúan las protestas del personal de limpieza de la UCA «por recortes y condiciones precarias»

Más de un mes después del estallido del conflicto laboral en el servicio de limpieza de la Universidad de Cádiz (UCA), las protestas del colectivo continúan activas en todos los campus de la provincia. Las trabajadoras denuncian que, lejos de solucionarse, la situación ha empeorado. Los recortes en el nuevo contrato de limpieza han supuesto al pérdida de empleo, un aumento de la carga laboral y el mantenimiento de un convenio que ni siquiera alcanza el Salario Mínimo Interprofesional.

Según el sindicato Autonomía Obrera, el colectivo de limpieza lleva años trabajando con un convenio inferior al SMI, sin que se hayan actualizado las condiciones laborales ni salariales a pesar del contexto inflacionario. A esta precariedad estructural se suma ahora la supresión de 29 puestos de trabajo de forma que los sindicatos califican de «irregular», en lo que consideran un «ERE encubierto». Las trabajadoras denuncian además que no se están cubriendo ni las vacaciones ni las bajas médicas, lo que incrementa la carga de trabajo para el personal restante.

Según fuentes sindicales, la pérdida de más de 54.000 horas estructurales en el nuevo pliego equivale a más de 22 empleos a jornada completa. A esto se suma una cláusula que impide la cobertura de bajas hasta pasados 18 días, un plazo que consideran inasumible en un servicio esencial como es la limpieza de espacios universitarios.

Más de un mes de protestas

En nombre del colectivo, se denuncia un grave deterioro de la salud física y mental derivado de la sobrecarga laboral.

Desde los sindicatos, acusan directamente a la UCA de primar el beneficio empresarial de las contratas por encima de los derechos laborales del personal. «Todo el recorte está dirigido a mejorar el margen de la empresa adjudicataria, aunque sea a costa de las trabajadoras», denuncian.

El conflicto estalló a principios de septiembre, cuando se hizo público el contenido del nuevo pliego de condiciones elaborado por la universidad. Tras una denuncia presentada ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, el pliego fue anulado por vulnerar principios básicos como la transparencia, la igualdad de trato o la libre concurrencia. Sin embargo, la universidad aún no ha dado pasos para negociar una solución con las representantes sindicales, según denuncian las afectadas.

Las protestas continúan a diario en los campus de Cádiz, Puerto Real, Jerez y Algeciras. Las trabajadoras cuentan con el respaldo de varios sindicatos, entre ellos Autonomía Obrera y CCOO, que reclaman una mesa de negociación real y la elaboración de un nuevo pliego que garantice condiciones laborales dignas.

El colectivo también pone el foco en la comparativa con otras universidades andaluzas. En Sevilla, el personal de limpieza ha logrado recientemente un nuevo convenio que incluye una subida salarial del 13,5 % y mejoras sociales significativas, lo que sitúa sus condiciones muy por encima de las que actualmente se aplican en Cádiz. Las trabajadoras de la UCA cifran en un 25 % la diferencia entre ambos convenios y exigen que se reconozca la labor esencial que desempeñan en la vida universitaria.

De momento, el Rectorado guarda silencio y no ha convocado reuniones con las partes implicadas. El malestar crece entre las trabajadoras, que advierten de que no cesarán en sus movilizaciones hasta lograr una solución justa. Mientras tanto, la limpieza en los campus se sostiene gracias al sobreesfuerzo de un colectivo que, dicen, ya no puede más.