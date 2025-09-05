Las trabajadoras de limpieza de la UCA denuncian un ERE encubierto: «Se están recortando horas y no se cubren las bajas»

Situación insostenible para el alrededor de 200 trabajadoras del servicio de limpieza de los cuatro campus de la Universidad de Cádiz. Se ha convertido en una constante que los campus de Cádiz, Puerto Real, Jerez y Algeciras tengan a diario las protestas de las limpiadoras que ven como cada día que pasa su estado laboral va a peor, sin que haya una respuesta clara desde la universidad gaditana.

De hecho, «el Rector, Casimiro Mantell, no nos recibe«, explica una de ellas. Cuestión que reafirman desde los sindicatos. »Efectivamente no recibe ni a las trabajadores ni a los representantes sindicales«, denuncia Manolo Bienvenido del sindicato Autonomía Obrera. »Hace semanas que las trabajadoras han pedido una reunión con el Rector porque sacaron el pliego de condiciones sin atender las peticiones de las trabajadoras pero con 55.000 horas menos y curiosamente con más de 700.000 euros más respecto al anterior pliego«.

Pliego que a comienzos del mes de agosto fue tumbado tras el fallo del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA), que ha ejecutado la anulación de ese pliego y da la razón a la central sindical tras más de un año de denuncias públicas. Desde Autonomía Obrera piden a la Universidad de Cádiz que no vuelva a publicar las condiciones «hasta reunirse con los comités de empresa y atender la reposición de unas condiciones laborales que ha ido precarizando de manera irregular y atacando la salud laboral de las trabajadoras. La gravedad es tal que el Tribunal califica esta acción como vulneración de los principios de transparencia, igualdad y libre concurrencia». Reuniones que aún no se han dado ni mucho menos.

Con todo, desde el sindicato entienden que la situación va a peor y que realmente lo que están haciendo es un «ERE encubierto. Están condenando a las trabajadores a la miseria con recortes de horas, haciendo despidos y aumentando la carga de trabajo. Un pliego de condiciones que a pesar del montante económico no suele ser muy concurrido por licitadores por la falta de transparencia en la adjudicación. Tal y como se vio en la anulación del pliego porque se vulneraba la transparencia, entre otras cosas», destaca Manolo Bienvenido.

A la espera de que la UCA vuelva a sacar el pliego de limpieza, las trabajadoras esperan que se les escuche. «Es una auténtica aberración ya que no se recogen las reivindicaciones de las trabajadoras», apuntan desde el sindicato. Las demandas de las trabajadoras aspiran a evitar la supresión de horas, una revisión lógica salarial en consonancia a otras universidades y una mejora respecto a la jubilación. Asimismo, garantizar que las sustituciones por baja o absentismo no se cubra como se está haciendo ahora a partir de los 18 días.

¿Habrá huelga? Los sindicatos no descartan nada pero recuerdan que «hay una cosa muy clara. Si el servicio de limpieza no está, no hay universidad porque este colectivo de trabajadoras es fundamental y no puede ser que estén siendo ninguneadas constantemente».

«La sobrecarga afecta a nuestra salud»

Mientras las trabajadoras denuncian que viven ya al límite tras mucho tiempo viendo como su situación de empleabilidad va a peor. «Sufrimos precariedad laboral importante. La sobrecarga afecta a nuestra salud. Tengo dolores de huesos, de espalda, algunas estamos operadas de las muñecas», comenta una trabajadora.

Con una plantilla cada vez más envejecida y sin que se metan refuerzos, ni siquiera por bajas. Una plantilla que en condiciones normales debería pasar de las 200 actuales a las 250. «Tenemos mucho cansancio. Este trabajo requiere mucho esfuerzo. Tanta sobrecarga nos quema física y mentalmente», sostienen.

Las trabajadoras reivindican que son un colectivo más que fundamental en el trabajo en la Universidad, recordando que lo quieren es estar presente en la negociación y en la redacción del nuevo pliego de limpieza de la Universidad de Cádiz.