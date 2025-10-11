Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales reconoce a Airbus con el premio Ingenio Gaditano.

El Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales (Cogiti) en Cádiz ha reconocido en su cuarta edición del premio Ingenio Gaditano a Airbus, la empresa aeronáutica que «ha transformado la provincia, destacando su alta especialización tecnológica, la generación de empleo y riqueza y su apuesta por la calidad y la sostenibilidad».

En este sentido, desde Cogiti han destacado a Europa Press que en Airbus resulta fundamental el papel de la ingeniería, una figura clave en estos proyectos que han situado a esta tierra y a todo el país en una nueva dimensión.

Además, el decano del Colegio, Domingo Villero, ha destacado la «fortaleza» y la «trascendencia» de la ingeniería en una sociedad que demanda cada vez más el talento, la formación y la destreza de estos profesionales. Airbus es referencia internacional por su modernización, por sus proyectos y la capacidad de crecer exponencialmente para enfrentarse a todos los retos del presente y futuro, ha subrayado.

Airbus sucede en este premio a Navantia, Cepsa y Acerinox, en lo que a juicio de Cogit es «la mejor muestra de la fortaleza de estos reconocimientos por el alto nivel de los distinguidos». «El Ingenio Gaditano es una muestra de lo que somos capaces de hacer desde Cádiz: unir talento, creatividad y trabajo de calidad. Profesional», ha recalcado Villero, que ha incidido en que el Premio Ingenio Gaditano 2025 recae en Airbus por su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el empleo cualificado en el sector aeroespacial andaluz.

Para ello, el Colegio celebra este sábado una jornada que arranca con un homenaje a quienes han dedicado buena parte de su vida profesional al servicio de la ingeniería, entregando insignias para los colegiados que cumplen 25 y 50 años formando parte de este colectivo.

Más temas:

Airbus

Acerinox

Cádiz