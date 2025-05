El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos reconoce la trayectoria de Gregorio Gómez Pina con el premio 'Puente de la Constitución de 1812'

El pasado jueves, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Cádiz concedió la distinción honorífica de Ingeniero Distinguido de la provincia 'Premio Puente de la Constitución de 1812' a Gregorio Gómez Pina, en reconocimiento a su trayectoria profesional y sus méritos a lo largo de una destacada carrera vinculada a la ingeniería civil y al desarrollo de la provincia de Cádiz.

La entrega de este prestigioso galardón tuvo lugar en un acto celebrado en Cádiz, donde José María Padilla, compañero y amigo del homenajeado, fue el encargado de hacerle entrega del reconocimiento, en un momento cargado de afecto y emoción compartida.

Durante su intervención, Gómez Pina quiso destacar no solo el honor que supone recibir esta distinción, sino también lo que representa a nivel personal: «Para un cartagenero 'viajero' que vino a Cádiz hace 23 años, recibir este premio en esta tierra bonita y acogedora supone un orgullo inmenso y la certeza de que no me equivoqué al trasladarme aquí».

Asimismo, en sus palabras de agradecimiento, puso en valor el papel activo que deben tener los profesionales a la hora de trasladar su conocimiento técnico y opinión cualificada a la sociedad a través de los medios de comunicación: «Es importante trasladar nuestras opiniones sobre los temas en los que tenemos criterio, y hacerlo en espacios como la prensa, donde se puede contribuir al debate público y al desarrollo de nuestro entorno. Cádiz se lo merece», subrayó, en alusión a su colaboración habitual con la prensa local.

Este reconocimiento no solo pone en valor una carrera sólida y comprometida con la ingeniería, sino también una apuesta vital y vocacional por una tierra que Gregorio Gómez Pina ha hecho suya.

Más temas:

Ingeniería

Prensa

Puertos

Cádiz