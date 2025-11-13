Cinco detenidos y una narcolancha interceptada en la Punta del Boquerón

En la madrugada de este jueves agentes de la guardia civil han detenido a cinco hombres de 28, 31, 46, 48 y 53 años de edad en la Punta del Boquerón, en la desembocadura del Caño de Sancti Petri.

Los detenidos viajaban en una embarcación de alta velocidad, EAV, de 12 metros de eslora y con cuatro motores, de 300cv, de las que utilizan las redes de organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico.

El Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil detectó una embarcación que se aproximaba a la zona para, posiblemente, proveerse de suministros por lo que procedió a incautarse de la narcolancha y a la detención de los cinco tripulantes.

Tres detenidos por petaqueo en La Línea

Esto ha sucedido el día que se ha conocido que tres personas fueron detenidas en La Línea de la Concepción cuando trataban de suministrar gasolina a una narcolancha.

El pasado 31 de octubre los agentes detectaron a dos quads con remolques circulando por la playa del Burgo en La Línea, próximos a la zona donde se encontraba una embarcación. Los sospechosos huyeron al percatarse de la presencia de los agentes, dejando abandonado cerca de la orilla un quad y un remolque con varias cajas con víveres, ropa, aceites de motor y diverso material para avituallamiento de la embarcación.

Unos días después, el 2 de noviembre, los agentes observaron nuevamente a varios vehículos tipo quads transportando garrafas de combustible hasta dos embarcaciones neumáticas en la misma playa. Con el apoyo de Policía Nacional que se encontraba por la zona, intentaron interceptar a los ocupantes de los vehículos, que huyeron al detectar la presencia policial dejando en la orilla 12 garrafas de combustible que fueron incautadas por los agentes.

Al mismo tiempo, la intervención del Servicio Marítimo evitó el traspaso de garrafas de combustible a una narcolancha que se aproximó a las dos embarcaciones neumáticas con la intención de recoger el combustible, siendo detenidos los dos ocupantes de las embarcaciones que portaban el combustible e interviniendo las 90 garrafas que transportaban mientras que la narcolancha se dio a la fuga.