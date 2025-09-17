Policías locales de Chiclana denuncian: «Con dos patrullas no se puede atender a 300.000 personas en verano»

El sindicato mayoritario de la Policía Local de Chiclana, la Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía (U.P.L.B.A.), ha criticado duramente la «lectura triunfalista» realizada por el delegado municipal de Policía, José Vera, sobre los datos de criminalidad en la ciudad. Según el sindicato, las estadísticas presentadas por el edil «no reflejan la realidad que viven los vecinos ni los agentes» y se utilizan «como propaganda política mientras se ignoran los problemas estructurales de la plantilla».

U.P.L.B.A. advierte de que una parte de los delitos no se denuncia ni se registra, por lo que una disminución en las cifras puede deberse «más a la falta de policías en la calle que a una mejora real en la seguridad». En este sentido, recuerdan que en 2008 había 21 agentes por turno y actualmente esa cifra se reduce a 11 «en el mejor de los casos».

Nuevos agentes

El sindicato rechaza que la incorporación prevista de 21 nuevos policías vaya a suponer una mejora efectiva: «Llegarán a finales de 2026 o principios de 2027, y para entonces ya se habrán producido jubilaciones, bajas y pasos a segunda actividad». Además, señalan que nueve agentes de movilidad han renunciado a prestar servicio en Chiclana por las «precarias condiciones laborales en comparación con otros municipios».

Entre los problemas denunciados destacan la ausencia de un plan de formación, vehículos sin la ITV en vigor y la cobertura mínima durante el verano: «Con apenas dos patrullas se ha tenido que atender a una población de más de 300.000 personas entre vecinos y turistas».

La falta de diálogo institucional agrava la situación, apuntan desde el sindicato. «Hemos solicitado en repetidas ocasiones reuniones con el delegado para tratar mejoras en el servicio policial y la organización del trabajo. Su respuesta ha sido el silencio», lamentan, calificando esta actitud como «un desprecio hacia la plantilla y hacia la seguridad pública de la ciudad».

El pasado 16 de septiembre, U.P.L.B.A., junto a UGT y CCOO, convocó una asamblea general en la que participó el 80 % de la plantilla. En ella, los agentes denunciaron «el grave deterioro de los medios, las pésimas condiciones laborales y los continuos incumplimientos de convenio», y acordaron iniciar acciones sindicales hasta que el Ayuntamiento retome las reuniones con los representantes policiales.

«Los problemas reales de Chiclana no aparecen en las estadísticas oficiales: inseguridad en barrios, venta de drogas, delitos de tráfico, robos o incluso asesinatos», advierten desde U.P.L.B.A., subrayando que se trata de cuestiones que «la ciudadanía traslada constantemente, pero que parecen invisibles para quien se limita a leer números en una tabla».

Finalmente, el sindicato ha querido reafirmar su independencia política: «Apoyaremos cualquier medida que suponga más medios para la Policía Local y la Guardia Civil, venga de donde venga. Negarse a escuchar a los representantes de los agentes es negarse a mejorar un servicio tan esencial como la seguridad de Chiclana».