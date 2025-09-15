La criminalidad desciende en Cádiz un 3,1%, pero la capital triplica los casos de agresiones sexuales con penetración

La provincia de Cádiz ha registrado un descenso del 3,1% en el total de infracciones penales durante el primer semestre de 2025. Entre enero y junio se contabilizaron 27.717 delitos, frente a los 28.604 del mismo periodo del año anterior. La bajada se refleja en la mayoría de los indicadores de criminalidad convencional —como los hurtos o los robos con fuerza— , aunque contrasta con un repunte de la ciberdelincuencia y con el aumento de delitos sexuales en la capital gaditana.

Los datos del Ministerio del Interior evidencian que, aunque la provincia logra contener la criminalidad global, persisten retos importantes en la lucha contra la ciberdelincuencia y en la protección frente a los delitos de violencia sexual. En el caso de Cádiz capital, el repunte de las agresiones sexuales con penetración y el incremento de la violencia en robos contrastan con la estabilidad general del número total de delitos. Este fenómeno apunta a que no solo importa la cantidad de delitos, sino también la tipología y la gravedad de los mismos, con un impacto social especialmente sensible en los delitos sexuales.

En el conjunto de la provincia, la criminalidad convencional disminuyó un 5,5%, pasando de 22.144 a 20.927 infracciones. Destaca el descenso de los homicidios dolosos consumados, que se redujeron un 83,3% (de 12 a 2 casos). También bajaron los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, con un -16,6% (de 1.136 a 947), y los hurtos, que descendieron un 11,2% (de 5.932 a 5.266).

En cambio, aumentaron los homicidios en grado de tentativa, que pasaron de 16 a 23 (+43,8%), así como los secuestros, con dos casos frente a uno del año pasado. En materia de delitos contra la libertad sexual, la provincia mantuvo cifras similares: 199 en el primer semestre de 2025 frente a 200 en 2024. Dentro de este grupo, las agresiones sexuales con penetración bajaron de 43 a 36 (-16,3%).

La ciberdelincuencia, por el contrario, experimentó un incremento del 5,1%, alcanzando las 6.790 infracciones. Las estafas informáticas subieron levemente (de 5.510 a 5.543), mientras que los otros ciberdelitos crecieron de 950 a 1.247, lo que supone un aumento del 31,3%.

Cádiz capital

En el caso de la capital gaditana, el número total de infracciones penales se mantuvo prácticamente estable, con 2.853 casos en el primer semestre de 2025, apenas cuatro menos que en el mismo periodo de 2024.

Sin embargo, se observan incrementos en delitos concretos. Los delitos contra la libertad sexual subieron un 62,5%, pasando de 16 a 26. Dentro de este apartado, las agresiones sexuales con penetración pasaron de 2 a 6 casos, lo que supone un incremento del 200%. También aumentaron los robos con violencia e intimidación (de 44 a 62, +40,9%) y los robos en domicilios (de 21 a 30, +42,9%).

En sentido contrario, se redujeron los robos con fuerza en establecimientos y otras instalaciones (de 88 a 68, -22,7%), las sustracciones de vehículos (de 57 a 44, -22,8%) y las lesiones y riñas tumultuarias (de 25 a 14, -44%).

En cuanto a la ciberdelincuencia en Cádiz capital, se registró una leve caída del 3,5%, con 836 casos frente a los 866 de 2024. Las estafas informáticas bajaron de 740 a 670 (-9,5%), aunque los otros ciberdelitos crecieron un 31,7% (de 126 a 166).

Chiclana

Las infracciones penales registradas en Chiclana han descendido un 8,1 por ciento en el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2024, pasando de 2.041 en los primeros seis meses del pasado año a 1.875 entre enero y junio de 2025.

En este sentido, el delegado municipal de Policía Local, Jose Vera, ha comparado los datos de tipología penal, destacando el descenso de los casos de criminalidad convencional (homicidios, delitos graves de lesiones, delitos contra la libertad sexual, robos, tráfico de drogas…) en un 7 por ciento, pasando de 1.413 a 1.519. Asimismo, en relación a la cibercriminalidad, el descenso es de un 11,5 por ciento, pasando de 522 a 462.

«Es significativo el descenso del número de delitos contra la libertad sexual en un 31 por ciento, así como en relación al tráfico de drogas en un 40 por ciento», ha comentado Jose Vera, quien ha resaltado la «magnífica labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad en estos dos tipos de delitos, que tanto resuenan entre la sociedad».