La playa de La Barrosa será protagonista del cupón de la ONCE

La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo jueves, 21 de agosto, a playa de La Barrosa de Chiclana de la Frontera, dentro de la serie monográfica que la ONCE está dedicando este verano a las 'Playas con Bandera'.

El director general adjunto de Juego de la ONCE, Patricio Cárceles, junto al director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, y la directora en Chiclana de la Frontera, Violeta Sauca, han presentado hoy la imagen de este cupón al alcalde de Chiclana, José María Román, en un acto que ha tenido lugar en la misma playa.

Conocida por su belleza, limpieza y servicios de calidad, la Playa de La Barrosa es una de las más populares y extensas del litoral gaditano con más de 6 kilómetros de arena dorada y aguas cristalina, y cuenta con el reconocimiento de bandera azul, la Q de Calidad Turística o el certificado de EcoPlaya.

Cárceles reivindicó la marca Chiclana y el conjunto de playas de la comarca de La Janda como potencial turístico no solo de Andalucía sino de España y reclamó a las administraciones con competencias sobre la ordenación y uso, explotación y mantenimiento de las playas que tengan en cuenta a la discapacidad como prioridad a la hora de planificar su política turística.

A su juicio, la accesibilidad es un elemento principal de la calidad turística que mejora las oportunidades del sector turístico andaluz. «No necesitamos grandes infraestructuras, sino planificación y mentalización para beneficiar no a un segmento de la población sino al conjunto de la sociedad», afirmó. «La Barrosa es un ejemplo y estamos orgullosos de presumir de su calidad extraordinaria en toda España», concluyó Patricio Cárleces, que pidió también mayor compromiso social para que Andalucía lidere la apuesta por un turismo para todos.

«Una inversión social»

«Si no hay cariño es complicado que una playa como La Barrosa lo sea accesible y acogedora. Además, tenemos claro que todo lo que se genera en Chiclana en cuanto al turismo nace en esta playa», ha comentado el alcalde, quien ha recordado «la estrecha relación que tenemos desde el Ayuntamiento de Chiclana con la ONCE». «Trabajamos para una sociedad cada vez más feliz y para ello hay que acordarse de la Dependencia, de la sociedad inclusiva en términos laborales y de accesibilidad», ha expresado José María Román, quien ha añadido que «el cupón de la ONCE, te toque o no, es una inversión laboral, que beneficia a más de 70.000 trabajadores en toda España».

Asimismo, el regidor chiclanero ha destacado que «somos uno de los cinco destinos más rentables de España en cuanto a los hoteles. Y todo eso tiene que ver con la playa, con la planta hotelera, con los espacios naturales y, sobre todo, con gente como Violeta Saúca y su equipo de trabajadores de la ONCE en el municipio».

Con la serie 'Playas con bandera', la ONCE quiere dar a conocer las dos playas de cada provincia reconocidas con mayor frecuencia en los últimos años con la clasificación de Bandera Azul. Además, pretende incidir en la conservación de estos espacios naturales dedicados al ocio.

'Playas con bandera' es una serie de cupones que comienza en 2025 y se prolongará en los años siguientes, en los meses de verano.