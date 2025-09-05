Una noche en un hotel en Chiclana costó 219 euros de media en julio

La tarifa media diaria de los hoteles en Chiclana se situó en julio en 219,75 euros. Una cifra que es la más alta de la provincia y que supera con creces a la media de Andalucía, que alcanzó los 152,66 euros; a la media de la provincia de Cádiz, que se situó en 160,53 euros; y a todas las capitales de provincia andaluzas.

Estos datos se desprenden del Índice de Precios e Indicadores de Rentabilidad que el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) ha publicado a finales de agosto, analizando cómo han evolucionado los precios de los hoteles de la comunidad en julio.

Con 219,75 euros, Chiclana se sitúa por delante de Tarifa (183,51 euros), Conil (174 euros), Cádiz (169,99 euros), Chipiona (167,71 euros), Barbate (140, 82 euros), El Puerto de Santa María (122, 95 euros), Jerez (89,40 euros), Algeciras (76,02 euros) y Arcos (62,91 euros), que son las ciudades gaditanas que figuran en el análisis y que el Instituto Nacional de Estadística (INE) selecciona como puntos turísticos.

Los 219,75 euros de Chiclana también están por encima de todas las capitales andaluzas, encabezadas por Cádiz capital con 169,99 euros y seguida por Málaga (135, 34 euros) Almería, (121,52 euros), Sevilla (98,93 euros), Granada (82,19 euros), Huelva (75,08 euros), Jaén (70,58 euros) y Córdoba (61,01 euros).

La tarifa media diaria, también conocida como ADR por sus siglas en inglés (Average Daily Rate), es un indicador de rentabilidad hotelera, pero el estudio del IECA también se fija en otro: los ingresos por habitación disponible (Revenue Per Available Room o RevPar). Ambos son indicadores que facilitan información útil sobre la rentabilidad de un hotel.

Mientras que la tarifa media diaria es el ingreso promedio por cada habitación vendida, los ingresos por habitación disponible miden el ingreso de media por cada habitación disponible en el hotel, incluyendo las no ocupadas. La principal diferencia es que el ADR se enfoca en las habitaciones ocupadas y el RevPAR considera todas las habitaciones, es decir, la capacidad del hotel para llenar las habitaciones disponibles a la tarifa media de venta.

En este sentido, el de la rentabilidad del hotel considerando todas las habitaciones, Chiclana alcanzó los 197,90 euros, también por encima de todas las localidades de la provincia. La que más se acerca, Tarifa con 152,68 euros. La media andaluza fue de 110,38 euros y la de la provincia 130,25 euros. Por zonas turísticas, la Costa de la Luz de Cádiz: 142,28 euros.

Siguiendo a Marbella

Tomando como referencia todas las ciudades andaluzas que el INE incluye en la relación de municipios turísticos, Marbella y sus 375,34 euros de tarifa media diaria es la primera de la comunidad, seguida de Chiclana y sus 219,75 euros y Tarifa con 174 euros.

En cuanto a los ingresos por habitación disponible, Marbella alcanza los 296,25 euros, Chiclana 197,90 euros, Estepona 174,09 y Tarifa 152,68 euros.

El índice de precios hoteleros por provincias fue de 136,56 euros en la provincia de Cádiz y de 154,70 euros en Andalucía.

A falta de conocer la evolución del mes de agosto, que el INE publicará a finales de septiembre, Chiclana ha crecido en los primeros meses del verano en viajeros, en pernoctaciones y en empleo, comparado con los mismos meses del año anterior con unas 3.500 personas trabajando solo en el sector hotelero.

El otoño

En septiembre comienza una temporada que el año pasado fue clave para Chiclana, porque la ciudad superó en 2024 los dos millones de pernoctaciones gracias al tirón del invierno. Un crecimiento de 190.444 pernoctaciones más que en 2023, lo que contribuyó a que cerca de un centenar de trabajadores pudieran continuar en sus puestos cuando terminó el verano.

Con una tarifa media diaria de 188,2 euros por habitación el año pasado, los hoteles de Chiclana situaron a la ciudad en la cuarta posición de entre las cien ciudades con mayores ingresos en verano, según el barómetro de la rentabilidad de los destinos turísticos españoles de Exceltur.

Exceltur es una asociación formada por 31 de las más relevantes empresas de toda la cadena de valor turística, incluyendo al transporte aéreo, ferroviario, marítimo y terrestre, el alojamiento, las agencias de viajes y los turoperadores, medios de pago, alquiler de coches, hospitales turísticos y centrales de reservas.