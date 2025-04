La lluvia deja sin procesiones a Chiclana en el Domingo de Ramos 2024

El tiempo tampoco da tregua en Chiclana. Mucha frustración y lágrimas tanto en mayores como en los más pequeños tras conocer la decisión de cancelar la salida procesional de La Borriquita. Decenas de paraguas se concentraban en la puerta de la Capilla Ntra. Sra. de la Estrella a la espera de poder ver a sus titulares. Aún así, la emoción estuvo presente. La Agrupación Musical Clemencia de Jerez interpretó varias marchas en el interior de la capilla, que se encontraba entre las lágrimas y los rostros serios de los presentes. La Virgen de la Estrella lucía con flores blancas y con todos los cirios prendidos en un templo abarrotado.

«Ha sido un varapalo emocional para la Chiclana cofrade y una pena grandísima ver a todos esos niños y niñas vestidos de hebreos llorando», lamentó José María Prieto, pregonero de la Semana Santa de Chiclana. «Hay que asumir todo lo que viene dado de Dios y no se puede luchar contra los elementos naturales», explica. «Me hacía especial ilusión. Mis hijas me preguntaban antes qué iba a decirle a los costaleros, pero no ha podido ser y me quedo con esa espinita». Treinta minutos antes de que la Cruz de Guía saliera de su templo, las primeras gotas de agua de la tarde ya avisaban de que el Domingo de Ramos no iba a poder celebrarse con normalidad, tal y como apuntaban los pronósticos meteorológicos.

La hermandad de la Borriquita no realiza el recorrido oficial y por lo tanto no hace estación de penitencia a la Iglesia Mayor — Consejo HH y CC de Chiclana de la Fra. (@consejochiclana) March 24, 2024

Yeray López Vela era uno de los nombres propios de la jornada. El joven compositor chiclanero de 16 años iba a interpretar su marcha 'Estrella, luz del cielo', marcha dedicada a la Virgen de la Estrella y adaptada para plantilla orquestal, por primera vez. Sin embargo, a pesar de su edad, ha encajado la noticia con sabiduría. «No siempre se puede salir. Hemos tenido suerte de que desde 2003 hemos podido hacerlo y por un año no pasa nada», afirmaba el músico chiclanero.

La otra hermandad que iba a procesionar en el Domingo de Ramos también desestimó la opción. La hermandad de El Huerto decidió no salir debido a la lluvia tras retrasar una hora su salida con la intención de que el cielo diera una tregua. Habrá que esperar al Lunes Santo para ver la primera procesión por las calles de Chiclana, si el tiempo lo permite.