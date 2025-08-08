Jucil lanza una pregunta al Estado tras el asesinato en Chiclana vinculado con el narcotráfico y exige «soluciones ya»

«¿Y si la patrulla de Hércules se hubiera encontrado con los asesinos?». Esa es la pregunta que Jucil Cádiz entiende «que debe responder el Estado».

«Una sola patrulla esa madrugada. Un coordinador y una alumna en prácticas frente a ocho individuos armados, violentos, que acababan de asesinar, a sangre fría, a un joven en su propio domicilio«, se recuerda desde la organización.

Desde Jucil se plantean varias cuestiones a través de un escrito publicado en redes sociales:

-«¿Qué habría pasado si se los hubieran cruzado en plena huida?».

-«¿Qué capacidad de defensa tenía esa patrulla?».

-«¿Qué posibilidades había de salir con vida?».

«El resultado sería fácil de imaginar... y estremecedor», se deja caer.

El escrito de Jucil continúa destacando esta frase: «Así está la seguridad en Chiclana».

Y se desarrolla lo siguiente:

«Con el puesto principal desbordado, sin personal suficiente, con guardias civiles sin medios ni respaldo operativo , y con el uso de las pocas patrullas disponibles sujeto a conveniencia, apartándolas del servicio de seguridad ciudadana para realizar acompañamientos hospitalarios a presos, dejando a toda una demarcación sin cobertura real.

-No se puede proteger a los ciudadanos si se desmantelan los turnos operativos para cubrir servicios secundarios.

-No se puede hablar de seguridad cuando los efectivos son mínimos y los recursos, insuficientes.

Desde JUCIL CÁDIZ reiteramos nuestra exigencia inmediata de:

- Refuerzos reales y estables en Chiclana y la provincia de Cádiz

-Medios humanos y materiales suficientes para afrontar la creciente inseguridad.

-Reconocimiento claro de que ser guardia civil es ejercer una profesión de alto riesgo, que no puede seguir siendo ignorada.

- No más improvisaciones

-No más abandono institucional

-No más vidas en juego por falta de responsabilidad política«.

«La seguridad no puede ser una cuestión de suerte. Exigimos soluciones ya«, se concluye.

El respaldo de Uplba Chiclana

«Totalmente de acuerdo y respaldamos lo expuesto por los compañeros de la Guardia Civil».

Desde Uplba Chiclana se suscribe lo expuesto por Jucil Cádiz y se añade lo siguiente con voz crítica:

«Al lugar de los hechos acudieron lo que había disponible en ese momento para toda Chiclana, una única patrulla de Policía Local junto con otra de Guardia Civil, ésa es la cruda realidad de este municipio.

Siguen siendo prioritarios otros servicios como el Concert Music Festival donde no se escatima en refuerzos, pero llevamos advirtiendo que cualquier día habrá que lamentar hechos, y los únicos y directos responsables seréis los políticos que juegan con la seguridad de turistas y vecinos, y por supuesto de la propia seguridad de los policías que prestan servicio«.