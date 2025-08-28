Interceptada en Chiclana una furgoneta con petacas de gasolina que circulaba de madrugada en sentido contrario y con las luces apagadas

Agentes de la Policía Local que se encontraban de servicio de vigilancia de población, en la pasada madrugada, a las 4.30 horas, observaron como en la carretera de las Lagunas, a la altura de la nueva rotonda de camino Rueda de la Bota, circulaba en sentido contrario una furgoneta con las luces delanteras apagadas. En vista de lo anterior, y ante la situación de riesgo para la circulación, los policías le hicieron ráfagas de luces, haciendo el conductor caso omiso, percatándose al mismo tiempo que las puertas traseras del vehículo llevaban puestas cintas de precintos.

De inmediato y haciendo uso de los dispositivos luminosos y acústicos del vehículo policial, procedieron a cambiar de sentido e interceptar la furgoneta, si bien el conductor, ignorando las indicaciones, continuó la marcha. Una vez rebasada la rotonda, abandonó el vehículo en marcha y emprendió la huida corriendo, dejando la furgoneta circulando sola hacia abajo, recorriendo varios metros por la carretera invadiendo el sentido contrario, subiendo el acerado, donde queda finalmente parada tras colisionar con una farola de alumbrado público a la que causa daños, comprobándose que no viajaba otro pasajero.

En el interior se localizaron unas 125 garrafas de gasolina aproximadamente, alimentos y prendas de ropa, presuntamente destinadas al tráfico de estupefacientes. El conductor no pudo ser localizado, a pesar de realizar un intenso rastreo por la zona.

Comprobada la documentación de la furgoneta que resultó con domicilio en la Línea de la Concepción, no constaba como sustraída. La Guardia Civil, que se personó en el lugar, activó el protocolo correspondiente, continuando con las investigaciones.