Fondos europeos para la transformación de Chiclana

El pasado mes de octubre, salía publicada la resolución con el reparto de dinero del Plan EDIL entre los distintos municipios. Chiclana, con 12 millones, obtuvo el máximo otorgado siendo el quinto proyecto mejor valorado entre todos los de Andalucía. A esta cantidad, habrá que sumarle la cofinanciación municipal, con lo que se llegará a un total de 14 millones para el desarrollo del Plan de Actuación Integrado 'La ciudad que fluye' que contempla distintas intervenciones de gran relevancia para el municipio.

El alcalde, José María Román, la delegada de Fondos Europeos, Ana González, el presidente del Chiclana CF, Juan Luis Rojo, y el del Club Waterpolo Chiclana, Antonio Jesús Montero, trataron en un coloquio organizado por LA VOZ el destino de este dinero y cómo van a impactar en la transformación de la ciudad.

El proyecto chiclanero ha sido uno de los más valorados por los técnicos del Ministerio de Hacienda, siendo el quinto con mejor puntuación en Andalucía. Román valora esto de forma muy positiva porque «eso quiere decir que se ha hecho una buena propuesta». Unos fondos europeos con los que desde el Ayuntamiento «vamos a poder hacer realidad y continuar con la transformación que estamos haciendo en Chiclana». Resume el alcalde que «esto va a permitir seguir avanzando en proyectos muy bonitos de todo tipo en la ciudad, porque son proyectos de ciudad, en la formación, en los espacios ambientales, los equipamientos públicos deportivos o culturales, en definitiva, creo que merece la pena lo que se va a hacer».

El proyecto chiclanero para esta convocatoria cuenta con el río Iro como eje vertebrador de la ciudad. «En los años juveniles míos era un espacio degradado, poco querido y poco apreciado, y ahora hemos conseguido que la ciudad esté mirando mejor al río y en ese sentido van incluso las nuevas pasarelas peatonales que hay, pero, además, que respiren de la misma manera las dos orillas y con todo tipo de equipamiento», explica Román.

De hecho, una de las grandes intervenciones que se financiarán con estos fondos, es un parque fluvial «en la parte a la altura de Carabina de 300.000 metros cuadrados de zona que se va a arbolar y que va a ser un auténtico parque en el centro de la ciudad que va a permitir que esos largos paseos que hacemos todos para estar un poquito más sanos, pues lo podamos hacer en la orilla del río». A esto hay que añadir una nueva piscina, un nuevo estadio municipal, una sala para formación, o un nuevo equipamiento cultural. «Son proyectos transformadores de ciudad y estamos haciendo, yo creo, un trabajo que merece la pena», concluye.

Trabajo coordinado

Para centralizar el trabajo de todas las áreas del Ayuntamiento, está la delegación de Fondos Europeos, con Ana González al frente: «Si no se tiene una delegación dedicada a esto, con lo que se exige antes, durante y después, es decir, cuando se proyecta, cuando se ejecuta y cuando se justifica, o no consigues los fondos o no consigues el nivel de ejecución que, por ejemplo, hemos conseguido nosotros con la EDUSI, que está en torno al 97%».

Pero antes de llegar a esto, ha sido fundamental el trabajo previo. Una estrategia que comenzó con la elaboración de la agenda urbana, un proceso participativo con el que se definieron las líneas principales para la transformación de Chiclana.

La delegada destaca la importancia del trabajo coordinado. «Es importante tener un equipo no solamente para el diseño, que lo tenemos, sino después un gran equipo también en la justificación y que, sin duda, tiene que estar coordinado con la intervención y con la secretaría, porque si no esto no avanza».

Instalaciones deportivas, proyectos clave

La nueva piscina y la reforma del campo de fútbol son dos ilusionantes proyectos que se financiarán también gracias al Plan EDIL. Los principales beneficiados, los clubes. El presidente del Chiclana CF, Juan Luis Rojo, habla de las necesidades que deberá cubrir la nueva instalación: «Tenemos un proyecto que cumple todas las expectativas que necesita un club como el Chiclana CF a día de hoy. O sea, tenemos dos escuelas de fútbol con mil niños y un club de fútbol que cada vez está creciendo más, tanto en aficionados como en categoría». El nuevo estadio estará a la altura de la ambición del club: «Hemos vuelto a una Tercera División, pero nuestra propuesta no es quedarnos en Tercera, es seguir creciendo y consolidar el proyecto en la categoría con vistas a una Segunda RFEF que nunca ha estado en Chiclana, pero por ciudad creo que se merece estar».

Más avanzado está el proyecto de la nueva piscina y la ilusión de Antonio Jesús Morales, presidente del Waterpolo Chiclana, se capta en cuanto empieza a habla: «Es necesario para la ciudad para cubrir las necesidades nuestras como club y también las de los cerca de 100.000 habitantes ya que somos». El presidente hace un repaso a la situación actual del club: «Cuando disponíamos de la piscina municipal éramos felices y era todo bastante llevadero, pero a partir de la nueva concesión, que fue una privatización en toda regla, empezaron nuestros problemas. Empezaron los inconvenientes, también para los usuarios con los que la piscina, por desgracia, ha ido a menos».

El Waterpolo Chiclana ha tenido que utilizar otras instalaciones de la provincia para competir. «Son unas carencias que si hubiéramos tenido una instalación acorde a lo que el pueblo necesita, de Chiclana no hubiéramos salido. Entonces, vamos a intentar que, como club, sigamos creciendo y, por supuesto, competir en nuestro pueblo que es lo que queremos, además de entrenar».

Para elaborar estos dos proyectos ha sido muy importante que los clubes y el Ayuntamiento hayan ido de la mano. El alcalde explica que «ha habido mucho vis a vis, mucha toma de contacto para finalmente tomar la decisión». «Al final son decisiones técnico-políticas, pero con un previo muy importante de escuchar».

Román, además, añade que, con respecto a la piscina, «ya está para terminarse el proyecto de ejecución. Por tanto, estará para licitarse, no sé si antes de que acabe el año o primero de año, y será realidad en dos años«. Sobre el estadio, cuenta que »estamos en aproximaciones porque, igual que la piscina se queda en tres millones, lo del estadio no baja de cinco». Y esto es inconveniente porque «nosotros no tenemos esa capacidad económica y, por tanto, tenemos que ajustarlo. Pero lo que sí tenemos es el presupuesto inicial de los cinco millones. Antes de hacer la obra del estadio, tenemos que hacer un nuevo campo alternativo para que puedan seguir jugando. Y eso es otro millón más».

Ana González también habla de lo importante que ha sido la participación: «Ha sido, yo creo, una estrategia y un proyecto muy completo, porque al final era, como ha dicho el alcalde, técnico-político. Y, además, también ciudadano. Es decir, yo pondría la ciudadanía por delante. La ciudadanía, los técnicos y los políticos».

Los presidentes del Chiclana CF y del Waterpolo Chiclana aseguran haberse sentido escuchados en todo este proceso. Para Juan Luis Rojo, «es una de las satisfacciones que tiene el club, haber participado en un proyecto tan atractivo y tan bonito como lo que se va a hacer. Sobre la piscina, Antonio Jesús Montero quiso agradecer al alcalde y a la delegada porque «las cosas no ocurren por casualidad, porque hay muchísimo trabajo, muchas ganas y un pueblo detrás».

Proyectos transformadores

Pero el parque fluvial, la piscina y el nuevo estadio municipal son solo una parte del destino de los 14 millones que gastará el Ayuntamiento, pero con un objetivo claro. La delegada de Fondos Europeos explica que «los proyectos tienen que ser transformadores de la ciudad y eso es lo que se ha intentado con esta estrategia en torno al río. Yo creo que lo vamos a conseguir».

Finalizar la Alameda del Río es otra de las actuaciones previstas. Una primera fase que generó dudas, pero que ahora, una vez concluida, está siendo valorada positivamente por la ciudadanía tal y como explica el propio alcalde: «Cuando estaba con la Alameda a mí casi que me querían pegar. Pero ahora la Alameda ha sido un bombazo en cuanto a ambiente y se ha transformado para bien y no ha pasado nada de aquello que los agoreros, decían»., Además añade que «ahí está la evidencia. Ahora va a ocurrir algo muy parecido porque estamos hablando de un proyecto muy potente. ¿Qué tenemos ahora a nuestro favor? Que lo ejecutado nos ha permitido que la gente nos dé un poquito más de credibilidad que hace cuatro años».

En la base de la torre mirador del Cerro del Castillo se hará un espacio verde con un auditorio con capacidad para más de mil personas. Igualmente, en la zona, en el entorno de Nueva Gadeira, se actuará. «Las calles tienen que volver a ser lo que supone que es una calle del casco viejo, la ciudad original de Chiclana», explica el regidor.

Convertir una antigua casa bodega en un equipamiento cultural, un auditorio a los pies de la torre mirador, reformas en dos colegios para hacerlos más eficientes energéticamente, un centro de formación y tres programas de ayudas a pymes, al empleo y a la inserción forman parte del proyecto global presentado a la convocatoria.

Una continuación del proyecto de transformación ya iniciado y que no ha sido solo sobre el papel. El presidente del Waterpolo Chiclana, habla ahora como chiclanero de los cambios en la ciudad: «Chiclana es otro pueblo distinto y el centro, que pegó un bajón enorme, está muy revitalizado». Juan Luis Rojo habla también en positivo de esta evolución: «Yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de la gestión que se está haciendo y del empaque y la grandeza que está cogiendo esta ciudad».

Plazos marcados

La gestión de los fondos del Plan EDIL marca unos plazos muy concretos por lo que es necesario trabajar cuanto antes. Ana González explica el punto de inicio: «Estamos priorizando los proyectos, sobre todo los que tenemos ya más avanzados. La piscina está muy avanzada, prácticamente tenemos ya el proyecto de ejecución». «También está muy avanzada la escuela de formación. En el campo de fútbol también se está trabajando, sobre todo en esas primeras opciones, lo que pasa es que ellos necesitan tener un sitio alternativo para poder jugar, entonces hay que acometer primero la ejecución del campo de fútbol en la zona de Huerta Mata, en este caso. Y la eficiencia energética en los colegios, que también es bastante importante, también está bastante avanzado».

El objetivo es tener el 40% listo para marzo del año 2027 porque «no sabemos si en el año 2027 va a haber una reformulación y nos van a dar hasta los 20 millones, pero nosotros vamos a intentar llegar al 40 % que nos han dicho que hay que tener, no se sabe si justificado, ejecutado, contratado… Eso nos lo tendrán que perfilar. Pero nosotros, de momento, empezamos a caminar».

Pero aunque esa es la primera fecha clave, la ejecución de todas las intervenciones previstas es una carrera contra el calendario porque según las bases de estos fondos europeos, los proyectos tienen que estar concluidos para diciembre de 2029. «Si no, a devolver dinero. Y a mí eso de devolver dinero no me gusta», afirma el alcalde.

