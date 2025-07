Concert Music Festival: la «felicidad» arranca en Chiclana al ritmo de la mejor música

El verano ha llegado a Chiclana, y desde hace ocho años Concert Music Festival es el encargado de inaugurarlo. Un largo etcétera de artistas de la talla de Tom Jones, Melendi, Raphael, Miguel Bosé o Lionel Richie tendrán la misión de hacer felices con su música a todas las personas que se den cita en el poblado de Sancti-Petri. Sin embargo, antes de que Gente de Zona estrenara el escenario este año, fue el turno de que tanto promotores como autoridades y patrocinadores —las tres patas que hacen posible Concert Music Festival en Chiclana— tomaran la palabra en el acto de apertura, sobre todo, para dar las gracias.

Los primeros en hacerlo fueron Déborah Casillas y Rafael Casillas Jr., promotores de Concert Music Festival. «Gracias a cada uno de vosotros es posible continuar creciendo y seguir siendo uno de los mejores festivales con alma que hay en este país», agradeció Déborah Casillas. Por su parte, Rafael Casillas Jr. hizo especial hincapié en dar las gracias a todos y cada uno de los patrocinadores y colaboradores, así como instituciones, que aportan su granito de arena para que Concert Music Festival pueda celebrarse año tras año. «Creo que no se me olvida ninguno; me los he estudiado bien», bromeó. Además, quiso también acordarse de «toda la gente de Chiclana que nos acoge». «Nos sentimos muy arropados por toda la gente del poblado, que se vuelca con nosotros; es una pasada», reconoció.

Las instituciones también juegan un papel importante en organización de uno de los eventos más importantes de Cádiz. En palabras de Tania Barcelona, delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Cádiz de la Junta, Concert Music Festival «se ha convertido en un hito para la provincia» que genera un «impacto económico positivo en millones de euros», «empleo antes, durante y después del evento» y «felicidad». «La gente viene a Concert Music Festival a vivir momentos felices», aseguró la delegada de Turismo, quien reconoció la variedad de estilos musicales que conforman el cartel y agradeció a la familia Casillas la apuesta que realizan porque el evento «se repita un años más en la provincia de Cádiz». «Eso hace que la marca Cádiz se posicione y todavía a niveles mucho más altos vinculados con el destino, con el turismo sostenible y de calidad».

También, la delegada de Turismo tuvo palabras de agradecimiento hacia el alcalde de Chiclana, José María Román, por «permitirnos disfrutar de la mejor música en este entorno privilegiado» como es el poblado de Sancti-Petri, que «aporta un plus de calidad al evento». Por su parte, el regidor chiclanero puso en valor la visión de Rafael Casillas para «transformar un antiguo poblado almadrabero abandonado en algo que podía albergar conciertos». También invitó a todos a sentir Concert Music Festival como «propio» , porque así es la «gran manera de que este festival sea el gran referente que es en la provincia», y que se suma a la larga lista de eventos punteros que conforman el destino Cádiz.

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, también agradeció la labor de los diferentes agentes implicados en la organización de Concert Music Festival y reconoció el nivel de los artistas que se subirán al escenario, que hacen que el festival chiclanero sea un referente «no solo de la provincia, sino también de Andalucía y a nivel nacional e internacional». «La música es refugio, la música es vida, y en un entorno como este, cargado de magia, en el que todo lo que se hace música también se hace poesía y se hace vida, se convierten estos encuentros en ese broche para Chiclana», afirmó.

En esta misma línea se manifestó Juancho Ortiz, vicepresidente de la Diputación de Cádiz, quien reconoció el compromiso que la familia Casillas demuestra «año tras año en un evento que se ha convertido en un referente». «Cuando se habla de Concert Music, se habla de la marca Cádiz», sentenció. Además, quiso destacar que, entre tanta oferta turística cultural, gastronómica o en materia de conciertos, «Concert Music solo hay uno, y es justo reconocerlo por la apuesta que han tenido».

Por último, Alberto Ruano, director general de Lenovo en Iberia, patrocinador principal de Concert Music Festival, aseguro que la «relación de la tecnología con el ocio, con los festivales, con la música, es más importante de lo que os imagináis». Lenovo Motorola patrocina el evento desde su primera edición, hace ocho años. «Seguimos estando aquí por la alianza bastante entrañable entre lo que es Lenovo Motorola y Concert Music Festival, representado por la familia Casillas y Rafa», concluyó.

Por delante, 44 conciertos con los que vibrar, disfrutar y emocionarse. En definitiva, para sumar experiencias que conviertan al verano 2025 en uno de esos veranos inolvidables.

Un verano lleno de estrellas

Por Concert Music Festival 2025 pasarán artistas de la talla de Gente de Zona (3 de julio), Duki (4 de Julio), Ruslana (5 de julio), Europe (6 de julio), Emilia (10 de julio),Así Fueron Los 80´s (11 de julio), Raphael (12 de julio), Chiara Oliver (13 de julio), Jhayco (17 de julio), Bresh (18 de julio y 18 de agosto), Miguel Bosé (19 de julio), Alleh & Yorghaki (23 de julio), Camela (24 de julio), Pecos (25 de julio y 14 de agosto), Lionel Richie (26 de julio), Cantajuego (27 de julio), Judeline (29 de julio), Anthony Godfather (29 de julio), Elena Rose (30 de julio), Nathy Peluso (30 de julio), Residente (31 de julio), Mikel Izal + Merino (1 de agosto), Rels B (2 de agosto), Plácido Domingo (3 de agosto), Karlo (3 de agosto) Sebastián Yatra (4 de agosto) Amaral (5 de agosto), Oro Viejo by Dj Nano (5 de agosto), Vanesa Martín (6 de agosto), Amaia (7 de agosto), Alejandro Fernández (8 de agosto), Antonio Orozco (9 de agosto), God Save The Queen (10 de agosto), Andrés Campo (10 de agosto), Tom Jones (11 de agosto), Cruz Cafuné (12 de agosto), Los Secretos (13 de agosto), Melendi (15 y 16 de agosto), Camilo (17 de agosto), entre otros muchos.