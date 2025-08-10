Colisión de dos coches en una calle del Novo Sancti Petri en Chiclana con seis personas afectadas

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ha informado este domingo de la salida del parque de Chiclana por un accidente de tráfico en la en la calle Constantino del Novo Sancti Petri que se ha saldado con personas atrapadas.

Se detalla: «Colisión frontolateral entre dos vehículos. En uno de ellos viajan cuatro personas que, a nuestra llegada, se encontraban fuera y son atendidas por los Servicios Sanitarios. En el segundo coche viajan dos ocupantes, dos mujeres, que están atrapadas«.

«Procedemos a la excarcelación para que sean trasladadas al hospital por los Servicios Sanitarios», se añade.

Los medios empleados han sido tres vehículos: autobomba rural pesada (R-33), vehículo de rescate ligero (S-31) y autobomba urbana pesada (U-37), y cinco efectivos. Colaboran agentes de la Policía Local de Chiclana.