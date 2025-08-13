Chiclana precinta dos parcelaciones sin licencia e identifica a 34 propietarios

LA VOZ DE CÁDIZ Chiclana 13/08/2025 a las 11:16h. Compartir Copiar enlace

La Delegación Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera con la colaboración de la Policía Local ha procedido al precinto y paralización de dos actuaciones que se estaban ejecutando sin licencia en suelo rústico.

En una nota, el Ayuntamiento ha informado de que, además de esta actuación, se han identificado hasta 34 propietarios, donde algunos de ellos se corresponden a sociedades mercantiles.

Una de las actuaciones ha consistido en la paralización y precinto de una parcelación en el Camino de las Canteruelas en Pago del Humo. La superficie de la finca es de 17.000 metros cuadrados, en la que se han generado 27 subparcelas de aproximadamente 500 metros cuadrados cada una. Todas ellas cuentan con cerramiento de valla metálica sobre tubo hincado, así como la instalación de casetas de madera.

Otra de las actuaciones ha sido la paralización y precinto de una parcelación de más de 2.000 metros cuadrados en Camino del Abuelo, con frente a la carretera de la Barrosa. Ésta se ha dividido a su vez en tres subparcelas.

El Ayuntamiento ha recordado que conforme al artículo 291 del Reglamento de la LISTA, las parcelaciones, segregaciones y divisiones urbanísticas son actos sujetos a licencia municipal y por consiguiente, no se pueden inscribir cuotas indivisas sin la correspondiente licencia.

Además, las obras ejecutadas serán demolidas, como restablecimiento de la legalidad urbanística, con independencia de las sanciones que correspondan.

