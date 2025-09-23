Chiclana se convierte en el tercer destino turístico más cotizado de España en agosto

Aun siendo el tercer destino turístico más caro de España, el precio no ha sido un obstáculo para que Chiclana siga creciendo en turistas y en paralelo continúe creando empleo.

Los hoteles de Chiclana alojaron en agosto a 64.696 turistas, 10.433 más que en agosto del año pasado, y las empresas contrataron a 300 personas más para atenderlos. Así se desprende de la Encuesta de Coyuntura Turística que acaba de publicar esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. (INE).

Como figura en los Índices de Rentabilidad del Sector Hotelero la tarifa media diaria de las habitaciones de hotel en Chiclana se situó el mes pasado en 263,55 euros. Esta cifra sitúa a Chiclana por delante de destinos emblemáticos como San Sebastián (252 euros), Sitges (198,41 euros), Santander (191,89 euros) o Barcelona (167,38 euros) y solo por detrás de Marbella, que rozó los 400 euros y de Estepona con una cifra similar.

Los clientes que eligieron Chiclana para disfrutar de sus vacaciones a estos precios generaron 355.751 noches de hotel en la ciudad, 20.888 más que en agosto de 2024. Además, más de 3.700 personas estaban trabajando en agosto en estos establecimientos de Chiclana para atenderlos, 330 más que el año pasado.

Por otro lado, indicar que el turismo creció tanto por la visita de turistas nacionales como por los extranjeros. El volumen de los primeros se acercó a los 50.000. En concreto 49.768, lo que significa que 7.622 turistas más residentes en España decidieron este año venir también a Chiclana. Y los que se trasladaron a Chiclana desde el extranjero fueron 14.928, es decir, 2.811 clientes internacionales más que en agosto de 2024.

La afluencia fue tal que, aunque la estancia media se situó en 5,50 días en lugar de 6,17 como en agosto de 2024, el cómputo total de noches siguió aumentando. 247.508 pernoctaciones correspondieron al turista nacional y 108.243 aportaron los extranjeros con las noches que se quedaron en la ciudad. Quiere decir que en total fueron más de 20.000 noches de hotel que el mismo mes del año anterior, 18.424 de los que viven en España y 2.464 de los que residen habitualmente en el extranjero.

La oferta total en agosto era de 32 hoteles abiertos en Chiclana (cuatro más que el año pasado) que sumaban 12.468 plazas y aunque la oferta era mayor, el grado de ocupación de los alojamientos en lugar de reducirse, igualmente aumentó del 85,33 al 88,23.

Del Índice de Precios e Indicadores de Rentabilidad también se desprende que los ingresos por habitación disponible en Chiclana fueron de 240,81 euros.