Chalet-prostíbulo en Chiclana: «mujeres como mercancía, vigiladas 24 horas y obligadas a compartir cama»

La Policía Nacional ha avanzado un paso más en la lucha contra la trata de seres humanos en la provincia de Cádiz al desarticular una organización criminal dedicada a la explotación sexual, delitos relacionados con la prostitución y vulneración de los derechos de ciudadanos extranjeros. La actividad ilegal se desarrollaba en un inmueble de Chiclana de la Frontera, que funcionaba como un prostíbulo clandestino.

Durante la fase de explotación de la investigación, fueron detenidas cuatro personas, presuntamente integrantes de un mismo grupo familiar vinculado a la red delictiva. Además, se procedió a la entrada y registro del inmueble, donde se localizó a diez víctimas de trata de seres humanos, que se suman a otras cinco identificadas previamente, elevando a quince el total confirmado hasta la fecha. Los investigadores estiman que el número real de víctimas podría ser mayor, dado que en el inmueble solían encontrarse más de una docena de mujeres explotadas simultáneamente.

Víctimas en condiciones degradantes

La organización mantenía a las víctimas en condiciones gravemente degradantes. El inmueble, ubicado en una parcela rústica con diversas construcciones anexas, funcionaba como una auténtica casa-prostíbulo en la que las mujeres eran tratadas como mercancía. Compartían camas, habitaciones, electrodomésticos y baño, generalmente en parejas para minimizar conflictos que pudieran afectar los ingresos derivados de la explotación. Las víctimas estaban obligadas a permanecer disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, entregando la mitad de sus ganancias, y muchas se encontraban en situación administrativa irregular, aumentando su vulnerabilidad.

El control sobre las víctimas era constante gracias a un sistema de numerosas cámaras de videovigilancia instaladas para supervisarlas y detectar cualquier intervención policial.

Durante el operativo, la Policía intervino 28.000 euros en efectivo, numerosas armas de aire comprimido y documentación contable que refleja el elevado volumen de ingresos generado por la actividad ilícita. También se incautaron otros efectos que reforzarán la investigación.