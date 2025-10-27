Desmantelan un piso de prostitución en Valdelagrana: una mujer detenida por explotación sexual

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un piso de prostitución en la zona de Valdelagrana, en El Puerto de Santa María, zanjando una investigación que se salda con la detención de una mujer por un presunto delito de explotación sexual y otra persona investigada.

Según informa la Policía Nacional, las premisas se iniciaron tras recibir información sobre un inmueble donde se podría estar explotando sexualmente a varias mujeres. Cuando los agentes localizaron la vivienda, comprobaron que ya no se encontraba operativa, aunque decidieron continuar con la investigación para identificar a las víctimas y a las responsables.

Las indagaciones revelaron que la principal detenida dirigía el negocio ilegal y obtenía beneficios económicos del trabajo de las víctimas, a quienes obligaba a mantener relaciones sexuales, incluso contra su voluntad. Además, las coaccionaba a consumir alcohol y drogas con los clientes.

Víctimas bajo control y sin descanso

La mujer contaba con una colaboradora encargada de vigilar y controlar a las víctimas, así como de gestionar los anuncios en portales sexuales, atender llamadas y llevar la contabilidad. Ninguna de las mujeres podía salir del piso sin permiso, y algunas eran encerradas en la vivienda cuando la encargada se ausentaba con alguna de ellas para prestar servicios fuera.

Las víctimas eran obligadas a estar disponibles las 24 horas del día, sin descanso, sin recibir dinero ni alimentos y sometidas a un control constante. Para evitar ser descubierta, la responsable alquilaba viviendas por cortos periodos y cambiaba de ubicación frecuentemente, dificultando la labor policial.

Finalmente, la operación permitió liberar a una víctima y cerrar el prostíbulo, contribuyendo a restablecer la seguridad y la convivencia en el barrio de Valdelagrana.