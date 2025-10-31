La butifarra se viste de gala: Chiclana corona a sus embajadoras del sabor 2025

Junto al aclamado chicharrón, Chiclana cuenta entre sus productos cárnicos por excelencia con la butifarra. De hecho próximamente la localidad celebrará la Fiesta de la Butifarra, concretamente, el 8 de noviembre.

Con tal motivo, el Ayuntamiento de Chiclana ha organizado un concurso para elegir a las mejores butifarras de la ciudad, en el que han participado distintas carnicerías locales y en el que han estado presentes el alcalde, José María Román, y la delegada de Fomento, Manuela Pérez. Las carnicerías que han presentado sus productos han sido Cárnicas Butrón, Carnicería La Paloma, Bar Carnicería El Colinero, Carnicería La Tradicional, Carnicería José Luis Marcos-El Pino y Carnicería Blas.

De esta forma, el jurado del certamen, compuesto por Benjamín Colsa Salieto (técnico en Innovación Turística y Cultura Gastronómica), Antonio Pareja (de La Cocina de Gargamel, Agitador gastronómico), Pepe Oneto (presidente de la Cofradía Gastronómica Los Esteros de San Fernando), Pepe Torrecilla (propietario de Cárnicas y Catering Torrecillas) y Manuel Ruiz Torres (Historiador y escritor gastronómico), ha otorgado los cuatro premios a las mejores butifarras a Carnicería José Luis Marcos-El Pino, Bar Carnicería El Colinero, Carnicería La Paloma y Cárnicas Butrón.

José María Román entregó el delantal de 'Embajador de la Butifarra de Chiclana 2025' a los representantes de las carnicerías ganadoras. Además, el Ayuntamiento de Chiclana comprará 100 kilos de butifarra a cada una de ellas para la Fiesta de la Butifarra. Asimismo, al resto de las carnicerías no ganadoras se les comprará en total 100 kilos de butifarra para dicha fiesta popular.

El alcalde quiso «felicitar a todas las personas que han participado en este concurso, que tiene como objetivo promocionar un producto tan chiclanero como la butifarra», y animó a los chiclaneros a disfrutar de este producto elaborado por las carnicerías de Chiclana el próximo 8 de noviembre en la plaza de Las Bodegas.

