Chiclana calienta motores para la III Fiesta de la Butifarra

Chiclana de la Frontera se prepara para reunir a vecinos, visitantes y amantes de la gastronomía local el próximo sábado 8 de noviembre, fecha en la que se celebrará la III Fiesta de la Butifarra. La cita tendrá lugar en la Plaza de las Bodegas, donde la organización del evento estima una degustación de hasta 500 kilos de butifarra chiclanera, que será distribuida gratuitamente entre los asistentes.

¿Cuándo se puede probar la butifarra de Chiclana? III Fiesta de la Butifarra Lugar: Plaza de las Bodegas. Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Fecha: 8 de noviembre

Hora: 13:00 h.

El evento, impulsado por el Ayuntamiento y la delegación municipal de Fomento Económico, tiene como objetivo dar visibilidad a uno de los productos más representativos del municipio.

Durante la jornada, las carnicerías locales protagonizarán un concurso para elegir las cuatro mejores butifarras de Chiclana, que serán las seleccionadas para ser degustadas en la plaza. También habrá música en directo y animación pensadas para dinamizar el centro urbano a lo largo del día.

Fiesta de la Butifarra en Chiclana de la Frontera GURMÉ

Según declaraciones de la delegada municipal, esta iniciativa busca «apoyar a los productores locales de butifarra» y reforzar el comercio y la hostelería de la ciudad mediante un producto tradicional que se transmite de generación en generación.

La Fiesta de la Butifarra se consolida así como una oportunidad para acercarse al sabor de Chiclana, disfrutar de una tapa al aire libre y disfrutar del otoño chiclanero.