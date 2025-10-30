actualidad

Chiclana calienta motores para la III Fiesta de la Butifarra

La Plaza de las Bodegas acogerá una jornada dedicada a este embutido con degustación gratuita

Maype convierte los Tosantos de Cádiz en un referente con sus 15 variedades artesanales de Huesos de Santo

Butifarra chiclanera
Butifarra chiclanera GURMÉ

Mercedes Ordóñez

Chiclana de la Frontera

Chiclana de la Frontera se prepara para reunir a vecinos, visitantes y amantes de la gastronomía local el próximo sábado 8 de noviembre, fecha en la que se celebrará la III Fiesta de la Butifarra. La cita tendrá lugar en la Plaza de las Bodegas, donde la organización del evento estima una degustación de hasta 500 kilos de butifarra chiclanera, que será distribuida gratuitamente entre los asistentes.

¿Cuándo se puede probar la butifarra de Chiclana?

III Fiesta de la Butifarra

  • Lugar: Plaza de las Bodegas. Chiclana de la Frontera (Cádiz)

  • Fecha: 8 de noviembre

  • Hora: 13:00 h.

El evento, impulsado por el Ayuntamiento y la delegación municipal de Fomento Económico, tiene como objetivo dar visibilidad a uno de los productos más representativos del municipio.

Durante la jornada, las carnicerías locales protagonizarán un concurso para elegir las cuatro mejores butifarras de Chiclana, que serán las seleccionadas para ser degustadas en la plaza. También habrá música en directo y animación pensadas para dinamizar el centro urbano a lo largo del día.

Fiesta de la Butifarra en Chiclana de la Frontera
Fiesta de la Butifarra en Chiclana de la Frontera GURMÉ

Según declaraciones de la delegada municipal, esta iniciativa busca «apoyar a los productores locales de butifarra» y reforzar el comercio y la hostelería de la ciudad mediante un producto tradicional que se transmite de generación en generación.

La Fiesta de la Butifarra se consolida así como una oportunidad para acercarse al sabor de Chiclana, disfrutar de una tapa al aire libre y disfrutar del otoño chiclanero.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app