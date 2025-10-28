Maype convierte los Tosantos de Cádiz en un referente con sus 15 variedades artesanales de Huesos de Santo

En Cádiz, el Día de Todos los Santos se vive con una mezcla de devoción, costumbre y aroma dulce en sus calles. Los establecimientos se llenan de figuras de mazapán y panes de Cádiz, los puestos lucen frutos secos y membrillos, y las confiterías rescatan algunas de las recetas más clásicas del recetario gaditano.

Es la fiesta de los Tosantos, uno de los nombres que mejor encarnan ese espíritu es Maype. Una confitería artesana que, año tras año, conquista a los gaditanos con sus creaciones para estas fechas.

Este 2025, bajo la gerencia de Yolanda Serrano y con el maestro pastelero Manuel Jesús Díaz al frente del obrador, presentan una propuesta inédita de 15 variedades de Huesos de Santo, todos elaborados a mano con mazapán y rellenos naturales.

Los Tosantos de Cádiz: dulces, históricos y con mucho humor gaditano

Aunque la festividad de Todos los Santos se celebra en toda España, en Cádiz adquiere un carácter muy suyo. Los Tosantos son sinónimo de arte y picaresca, con los mercados gaditanos decorados con escenas satíricas y alusiones a la actualidad.

Sobre todo es una jornada para el reencuentro familiar y para rendir homenaje a los que ya no están, pero también para disfrutar de las pequeñas delicias que cada otoño regresan a las vitrinas de las pastelerías gaditanas: los deliciosos Huesos de Santo.

Maype reinventa los Tosantos

En el caso de Maype, los dulces de este año combinan respeto por la tradición con un toque de creatividad, que tendrá amantes y detractores por igual. Y es que los nuevos sabores de Pantera Rosa o Snickers, no dejan indiferente a nadie. El primero evoca el icónico pastel rosa de los años ochenta, con un relleno de fresa que despierta nostalgia y alegría; el segundo fusiona cacahuete, caramelo y chocolate con el mazapán clásico, logrando una textura crujiente y envolvente.

Junto a ellos, Maype incorpora limón, pistacho, Lotus y arándanos, que se suman a los grandes clásicos: yema, cidra, batata o turrón. Tampoco faltan los imprescindibles de los últimos años (Oreo, Ferrero, chocolate o dulce de leche), que ya forman parte del patrimonio repostero de la casa y tiene su séquito de apasionados deseando que lleguen estas fechas para comerse más de uno.

Dulces de Todos los Santos en Confitería Maype (Cádiz) GURMÉ

Un obrador artesano en Cádiz

Cada pieza es fruto de un trabajo paciente. En Maype se amasa el mazapán sobre mármol, se preparan los rellenos con productos naturales y se enrollan los cilindros uno a uno. «El secreto está en respetar los tiempos y en usar siempre materias primas de calidad. Aquí nada se acelera», afirma Yolanda Serrano, mientras el obrador se llena del inconfundible aroma a almendra tostada, azúcar glas y caramelo.

Además de los Huesos de Santo, Maype ofrece una selección de buñuelos rellenos de crema, nata, batata, chocolate y trufa, elaborados también a mano. Suaves, dorados y esponjosos, son otro de los símbolos más dulces del otoño gaditano.

Una tradición viva del centro de Cádiz

Ubicada en la calle Periodista Emilio López, Maype es una parada obligatoria para quienes cada año celebran los Tosantos con sabor y emoción. «Cada dulce tiene una historia y una forma de conectar con nuestros recuerdos», resume Serrano.

Con esta edición especial, la confitería reafirma su compromiso con la tradición, la calidad y la innovación, ofreciendo una experiencia que combina lo mejor del mazapán artesanal con la curiosidad por descubrir nuevos sabores. En Cádiz, los Tosantos son un recordatorio vivo de que la identidad también se saborea.