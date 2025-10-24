El «mejor panadero del mundo» aterriza en Cádiz: Domi Vélez abrirá su primera tienda en la ciudad

Cádiz sumará muy pronto un nuevo templo para los amantes del pan artesano. El maestro panadero Domi Vélez, reconocido en 2021 por la Unión Internacional de Panadería y Pastelería como 'World Baker of the Year', abrirá su primera tienda en la capital gaditana a mediados de noviembre. Será un paso más en la expansión de su marca, Domi Vélez Bakery, que ya cuenta con obradores en Lebrija y Sevilla.

La nueva tienda traerá a Cádiz el sello que ha convertido a Vélez en un referente mundial: el respeto por la fermentación natural, el uso de cereales recuperados y la búsqueda de la excelencia en cada pieza. Su filosofía combina tradición, ciencia y creatividad, con un objetivo claro: dignificar el pan como alimento esencial y no como producto industrial.

Una palmera con los colores del Cádiz

Para celebrar su llegada a la ciudad, el panadero ha presentado en sus redes sociales una creación con sabor local: una palmera de chocolate amarillo y azul, elaborada con cobertura de cacao, arroz inflado y el guiño evidente al Cádiz Club de Fútbol. Una propuesta que une repostería y sentimiento gaditano, y que ya ha despertado expectación entre sus seguidores.

Panes con técnica e historia

El catálogo de Domi Vélez Bakery abarca desde hogazas de masa madre con largas fermentaciones hasta piezas de inspiración internacional como el pan de centeno nórdico o el mollete lebrijano reinterpretado. También destacan sus bollos de mantequilla, brioches, panettones artesanales y empanadas integrales, siempre elaborados con harinas naturales y sin aditivos. ¡Y también uno de sus propuestas dulces más famosas: el Domicao!

Cada receta está respaldada por años de investigación en torno al cereal, las levaduras y las propiedades nutricionales del pan. En su obrador de Lebrija, Vélez mantiene un laboratorio de fermentación en el que experimenta con trigos antiguos y cultivos locales, buscando sabor, textura y digestibilidad. De hecho colabora con el equipo de arqueogastronomía de la Universidad de Cádiz en muchos de sus proyectos, tal y como nos contó el investigador de la UCA, Manuel león Béjar hace unas semanas.