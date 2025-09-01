Dulces típicos de Cádiz: cuáles son y dónde comprarlos

Rosquetes de Cádiz del Horno Nuestra señora de Fátima en Conil de la Frontera

La provincia de Cádiz atesora en su recetario una repostería tradicional que habla de su historia y de la mezcla de culturas que han marcado esta tierra andaluza durante siglos.

Desde la herencia árabe hasta influencias del siglo XX con creaciones más modernas, los dulces gaditanos son unos pequeños bocados llenos de historia y sabor que enamoran a los más golosos de la casa.

En GURMÉ Cádiz te proponemos un recorrido por cinco localidades gaditanas donde puedes probar los dulces más típicos de la región en todo su esplendor, recomendados por nuestro crítico gastronómico Enrique Pérez. ¿Te animas a descubrir la ruta más golosa de la semana?

Pan de Cádiz: Confitería El Pópulo

Clásico pan de Cádiz GURMÉ

El pan de Cádiz es uno de los dulces más icónicos de la provincia, especialmente ligado a la Navidad, aunque se puede encontrar durante todo el año en algunas confiterías.

Se elabora con mazapán, relleno de frutas confitadas, yema y batata, dando como resultado un dulce contundente, pero irresistible.

Uno de los lugares de referencia para hacerse con un buen pan de Cádiz es la Confitería El Pópulo, en pleno casco histórico gaditano, donde mantienen viva esta tradición con recetas fieles a la original.

¿Dónde tomar el tradicional pan de Cádiz? Confitería El Populo C. Pelota, 16. Cádiz

956 28 28 05

Alfajores: Sobrina de las Trejas

Alfajores de Sobrina de las Trejas en Medina Sidonia GURMÉ

Los alfajores de Medina Sidonia son quizá el dulce más antiguo y reconocido de la provincia, con reminiscencias árabes en su mezcla de miel, almendra, avellanas y especias. Están tan ligados a la localidad que cuentan con Indicación Geográfica Protegida (IGP), convirtiéndose así en uno de los pocos dulces que poseen esta certificación en España.

La casa más célebre para probarlos es la de la Sobrina de las Trejas, que lleva generaciones elaboran do estos pequeños cilindros dorados, auténticos embajadores de la dulcería gaditana.

¿Dónde comer alfajores en Cádiz? Sobrina de las Trejas Plaza de España s/n. Medina Sidonia (Cádiz)

956 41 03 10

Rosquetes de Cádiz: Horno Nuestra Señora de Fátima

Rosquetes de Cádiz del Horno Nuestra Señora de Fátima GURMÉ

Los rosquetes son dulces de sartén que recuerdan a la repostería casera de antaño: masa aromatizada con anís, frita y rebozada en azúcar. Un dulce atemporal, pero que está muy solicitado en Semana Santa.

Se elaboran en diversos establecimientos de la provincia, pero en la localidad de Conil de la Frontera destaca el Horno Nuestra Señora de Fátima, donde siguen preparándolos con ese toque artesano que remite a las meriendas familiares y a las fiestas de primavera.

¿Dónde probar los rosquetes gaditanos? Horno Nuestra Señora de Fátima Calle de la Cepa, 1. Conil de la Frontera (Cádiz)

N-340. Nº 18. El Colorao. Conil de la Frontera (Cádiz)

Bollos de Arcos de la Frontera: Horno Santa Teresa

Bollo de Arcos de la Frontera GURMÉ

Los bollos de Arcos son una joya de la repostería conventual, muy ligados a la Semana Santa. Están hechos con harina, azúcar, canela y ralladura de limón, lo que les da un aroma inconfundible y una textura esponjosa.

En Horno Artesa, en Arcos de la Frontera, Paco Ruiz Salguero elabora sus panes respetando los tiempos de fermentación y con la sencillez de las recetas que han pasado de generación en generación.

Cabe destacar que Aitor Arregi le ha elegido como «panadero oficial» para 'Cataria', el restaurante que dirige el cocinero vasco en Sancti Petri.

¿Dónde comprar los bollos de Arcos de la Frontera? Horno Artesa Isaac Peral, s/n. Arcos de la Frontera (Cádiz)

615 65 03 45

Alpistera de Sanlúcar: Bollería La Merced Casa Guerrero

Caja de alpisteras en Bollería La Merced de Sanlúcar de Barrameda GURMÉ

La alpistera es uno de los dulces más curiosos de Cádiz, propio de Sanlúcar de Barrameda. A pesar de su nombre, no lleva alpiste, sino una masa esponjosa con forma de torta redonda cubierta de azúcar glas. Es un clásico de desayunos y meriendas en la localidad, donde la Bollería La Merced (Casa Guerrero 1947) la prepara como manda la tradición: suave, ligera y con un punto de dulzor que la convierte en un bocado adictivo.

¿Dónde probar la alpistera de Sanlúcar de Barrameda? Bollería La Merced Casa Guerrero Calle Ancha, 72. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

956 360 377