Manuel León Béjar: «Hemos recuperado un tesoro gastronómico que es patrimonio de Cádiz»

El proyecto de Arqueogastronomía, liderado por el investigador de la Universidad de Cádiz (UCA) Manuel León Béjar, ha logrado rescatar recetas y técnicas culinarias de hace dos mil años, devolviendo a la vida productos que formaban parte de la mesa romana en Gades.

El 'crustulum' hallado en la Casa del Obispo, el 'garum' que hizo célebre a la Bahía o los vinos inspirados en Columela son sólo algunos ejemplos de cómo la arqueología experimental se traduce en experiencias que hoy se pueden ver, oler y probar.

Con motivo de la celebración del Festival Cádiz Romana 2025, en el que la arqueograstronomía está teniendo un papel protagonista, hablamos con Béjar para conocer más cerca el trabajo científico y divulgativo que convierte a Cádiz en referente internacional de la arqueología gastronómica.

¿Qué significa para el equipo haber logrado reconstruir el 'crustulum' de la Casa del Obispo?

Nos sentimos bastante orgullosos porque la investigación se ha hecho en tiempo récord. Teníamos el timeline de presentarlo en Cádiz Romana y ha supuesto un reto para el equipo arqueológico que realizó la investigación y estudio tipológico posterior.

Si que es cierto que, con los datos a partir de un fragmento de un molde figurativo, hacer una reconstrucción virtual en 3D fidedigna, hacer ensayos y después bucear en las fuentes clásicas para identificar la masa que tenía ha sido una labor muy intensa y bastante ardua.

Gracias a un equipo multidisciplinar de arqueólogos, filólogos, tecnólogos de alimentos e ingenieros informáticos hemos podido hacer esta labor que nos ha permitido traer a nuestros días ese pan, ese dulce de hace dos mil años. Por lo cual el reto técnico y científico ha sido muy potente.

¿El molde en qué situación se encontraba?

Teníamos un pequeño fragmento del cuerpo del soldado, parte del escudo, de los zapatos y de la vestimenta. A partir de ahí se pudo afinar cronológicamente en qué etapa histórica estaba encuadrada (Entre el siglo II y III d.C) y cuadrarse con secuencias de caza relacionadas con mosaicos en la zona de Sicilia o en 'Dura Europos' que narraban o mostraban escenas en las cuales se hostigaban con antorchas a leopardos y otros felinos, llevándolos a una especie de redes.

¿Cómo se pasa de un fragmento arqueológico, como el molde hallado en el yacimiento, a tener un pan dulce que podemos ver y probar hoy?

Los investigadores José María Gener y Eliseo López llegaron a la conclusión de la reconstrucción que podía tener el motivo figurativo. A partir de ahí, en Arqueoastronomía y con ayuda de Ingenio Triana, generamos una reconstrucción virtual de ese pequeño fragmento con la hipótesis del dibujo y lo reconstruimos volumétricamente.

Después nos fuimos a los manuales de las fuentes clásicas de gastronomía romana y tratados de agrimensores que nos hablaban un poco de la evolución de las masa dulces en el mundo griego y romano...

A partir de ahí llegamos a la conclusión que tenía parecido con alguno de los pasteles zoomorfos que se hacían en la Antigua Grecia. Podía tener harina tostada, un edulcorante como la miel o el 'defrutum' (especie de mosto reducido) y que necesitaba frutos secos para generar esa grasa que daba cohesión al pastel.

Con todo ello, al final pudimos dilucidar qué relleno tenía la masa específicamente. Sin duda, ha sido un trabajo muy procesoloso y delicado.

¿Qué papel han tenido maestros panaderos como Domi Vélez o Salvador Márquez en este proceso de recuperación?

En cuanto al proceso de recuperación de distintos panes de época romana, ya llevamos desde hace tiempo trabajando con Domi en la recuperación de activadores de fermentación de masas madres de época romana documentadas en la 'Historia natural' de Plinio (la primera gran recopilación enciclopédica de la Antigüedad).

A partir del mundo Griego se revoluciona la producción y consumo de pan y se pasa al pan hecho con masa madre. La masa madre irrumpe en las panaderías del mundo antiguo y aumente la calidad, el valor nutricional y también los tipos de panes.

Por otro lado, con Salvador hemos ido definiendo los distintos pasos y técnicas e ingredientes que aparecían en las fuentes clásicas para recuperar el 'crustulum'. Gracias a él hemos podido producido este pan.

Manuel León y Salvador Márquez en la exposición en Cádiz GURMÉ

Además del 'garum' y el 'crustulum', ¿qué otros alimentos o elaboraciones están en proceso de recuperación dentro de 'Arqueogastronomía'

Con Domi estamos trabajando en la recuperación de panes náuticos. Una especie de pan muy hidratados que puede parecerse hoy en día a los molletes.

Los 'panis nauticus' se utilizaban en las navegaciones transmediterráneas y tenían algunos aditivos como el yeso. Era un pan que se endurecía, se cortaba y se hidrataba después para crear una especie de «gachas». El problema que tenía que, al tener mucho yeso para evitar hongos y bacterias, generaba la conocida como «enfermedad del marinero» y perdían la flora intestinal.

También hemos hecho algunos panes como el 'Panis Quadratus', el famoso pan de Pompeya que está carbonizado y que se divide en cuadras con las cuerdas. Lo hemos hecho son su material original (farro), que tenía mucha actividad enzimática (alto poder de fermentación).

Este y otros productos se han mostrado en la exposición del Festival Cádiz Romana 2025.

Cádiz siempre presume de su pasado romano, pero ¿qué papel tuvo Gades en la gastronomía de la época?

La verdad que fue bastante importante y ha marcado un hito muy relevante a posteriori. En los vinos tenemos la figura de Columela, que revolucionó las técnicas de producción en el siglo I d.C., convirtiéndose en el agrónomo universal con una obra que fue de utilidad pública hasta el S.XIX.

Columela aparece constantemente en sus trabajos. ¿Qué importancia tiene este agrónomo gaditano en la historia de la enología?

Él asume técnicas de fortificación en los vinos de la Bética que no tienen el volumen, consistencia, ni grado alcohólico de los vinos mediterráneos. También utiliza el asoleo griego, que es una técnica de producción que se ha retomado en los Vinos de Jerez para concentrar los azúcares y aumentar el grado alcohólico.

Con respecto al 'garum', la gran cantidad de factorías de salazones del estrecho (con el paso de los atunes y la gran cantidad de sal) hizo que Cádiz se convirtiera en una auténtica factoría de salazones que revolucionó la tecnología alimentaria de la época.

La provincia de Cádiz fue uno de los focos más importantes, no solo de producto como el trigo, aceite, el garum o vino, sino en la revolución de las técnicas de producción, haciendo que algunos autores como Columela generen ese salto cualitativo que irrumpe posteriormente.

Todo esto ha marcado nuestra forma de alimentarnos y nuestra manera de producir y de obtener beneficios a nuestros recursos en la zona del Mediterráneo.

El 'garum' es probablemente el producto romano más conocido. ¿A qué se parece?

El 'garum' sirve para cocinar. Se puede equiparar a la trufa porque es un saborizante, lo que pasa que también tiene un componente conservante. Eso sí formaba parte de las recetas en el 98 % de las elaboraciones, no era un añadido posterior como el kétchup.

Se utiliza para macerar carnes y pescados previamente y luego está dentro de las elaboraciones creando salsas espesas. Hay que tener en cuenta que no había trazabilidad y eran muy útiles para la conservación de los alimentos.

El 'garum' aportaba aroma y sabor, que pierden los alimentos en la cocción (era lo recomendable en la época). Generaban una explosión de sabor y equilibro en el plato perfectas, tanto en dulces como en salados.

¿Qué cree que aporta rescatar estos sabores a la identidad actual de Cádiz?

Actualmente se está ensayando en bastantes restaurantes de estrellas Michelin y Bib Gourmand en España como Código de Barras en Cádiz, Cobo Estratos en Burgos, Disfrutar en Barcelona o El Faro en Cádiz, entre otros.

¿Qué diferencias hay entre el 'garum' que se consumía hace 2.000 años y la versión que se puede recrear hoy?

El 'garum' actual tiene un grado de fiabilidad porque seguimos una técnica de producción de Gargilio Marcial del siglo III.

Por temas de seguridad no utilizamos una pileta de salaciones, pero utilizamos una técnica de calentamiento de Gargilio Marcial. El resultado es prácticamente el mismo. Las sensaciones haciendo prueba de salsas gastronómicas son impresionantes.

Además del 'garum' y el 'crustulum', ¿qué otros alimentos o elaboraciones están en proceso de recuperación dentro de 'Arqueogastronomía'?

Distintos tipos de vinos como el vino rosa (que aparece en la gastronomía romana), de violeta, Mulsum (vino fermentado con miel) y otro vino medicinal fermentado con canela.

También hemos recuperado quesos siguiendo los tratados de conservación de quesos de Columela. Unos quesos con fermentación maloláctica que tienen un perfil muy potente, sutil y con aromas a frutos del bosque.

Y también otros vinos que Columela elaboraba en la zona sur peninsular: vinos al estilo griego, vinos con asoleo o fortificados como Mantuo o Paladio. Algunos de los cuales ya han conseguido más de 90 puntos en la Guía Peñín.

Un camino muy interesante para la enología, ya que del sabor antiguo podemos traer nuevas técnicas de producción sin comprometer la calidad de los vinos y, además, utilizando procesos bastante naturales.

¿Qué próximos pasos tiene 'Arqueogastronomía'? ¿Podremos ver nuevas recetas rescatadas en el futuro cercano?

En principio, vamos a traducir todas las experimentaciones que tenemos, que lleva bastante trabajo. Además, tenemos dos congresos, uno de ellos internacional sobre la producción de vinos en el Mediterráneo antiguo donde tenemos que presentar las últimas innovaciones.

A partir de ahí nos centraremos en la experimentación con nuevas técnicas de producción de vinos y en el rescate de antiguas variedades de la zona del Marco de Jerez. También estamos trabajando en un proyecto de recuperar variedades en la Ruta de la Plata en la zona fronteriza con Portugal en la provincia de Badajoz.

y con respecto al festival de Cádiz Romana 2025, ¿qué sabor de boca te llevas?

Estamos muy contentos. El primer día recibimos 7500 visitas (ya vamos por más de 10.000). Hubo una expectación muy grande porque hemos recuperado un tesoro gastronómico que es patrimonio de Cádiz.

El resultado ha sido muy interesante, tanto que cuando hicimos la presentación del 'crustulum' la sala tuvo lleno absoluto, algo que nos sorprendió al ser un tema muy técnico. Cabe destacar que la primera conferencia fue sobre la obra y las aportaciones de Columela. Una conferencia muy importante porque se cumplen 50 años del último homenaje que se le hizo en Cádiz a Columela en el dos mil aniversario de su fallecimiento.