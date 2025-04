La brecha del PP de Chiclana se agrava: el concejal Óscar López abandona también el grupo municipal popular

La crisis del PP de Chiclana continúa. Oscar López ha anunciado su marcha del PP y pasará a formar parte del grupo de concejales no adscrito. Pero no es el primer concejal que abandona el grupo municipal popular. El pasado 5 de diciembre, el edil Diego Rodríguez Frías comunicó su baja de la formación y pasó a formar parte del grupo de concejales no adscrito al que se suma López. «Mi baja en el grupo municipal popular se debe, principalmente, a mi desacuerdo con la línea política y la labor de oposición que desde las pasadas elecciones municipales está llevando a cabo el Partido Popular en Chiclana», ha explicado Óscar López en un comunicado.

Por su parte, el PP de Chiclana defiende que tanto él como Diego Rodríguez han demostrado «dificultades para compaginar su actividad profesional fuera de la ciudad con la dedicación que requiere la política municipal». «Desde el inicio del mandato, el resto del grupo municipal del Partido Popular ha asumido las áreas de responsabilidad de ambos concejales, garantizando el funcionamiento del equipo pese a estas ausencias», sostienen los populares, quienes consideran que «lo más coherente y beneficioso para el municipio es que Óscar López ceda su acta al siguiente en la lista electoral». «Esta petición no solo responde a una cuestión de lealtad hacia el partido, sino también al compromiso adquirido con los vecinos de Chiclana que confiaron en nuestro proyecto político en las elecciones municipales de mayo de 2023», reclaman.

En este sentido, Óscar López ha trasladado que su intención no es otra que continuar con sus responsabilidades políticas como concejal en la condición de no adscrito. «En mi nueva condición de concejal no adscrito, tendré la libertad de tomar las decisiones que crea más correcta a la hora de dar mi voto en el salón de plenos, sin condicionamientos de ningún tipo, de la manera más responsable en cada circunstancia», sentencia.

El PP de Chiclana ha cargado contra el edil y ha señalado que ninguno de los dos concejales que han dejado de formar parte del partido estuvieron presentes en la sesión en la que se aprobaron los presupuestos del Ayuntamiento. «En esa sesión, celebrada mientras el alcalde, Sr. Palmero, y la concejala Sra. Pérez estaban de vacaciones, las cuentas del Consistorio salieron adelante con 10 votos a favor, lo que ha generado suspicacias que no debemos ignorar, ya que la oposición podría haber tumbado los presupuestos del Ayuntamiento. Con la marcha de Óscar López y Diego Rodríguez Frías, el grupo municipal popular se queda con 7 ediles de los 9 que logró en las elecciones municipales de 2023.

Debido a esta circunstancia, según el Ayuntamiento de Chiclana, en los próximos días desde la Secretaría General se procederá a la reestructuración de los órganos colegiados conforme a la nueva situación del Pleno de la Corporación.

Baja también en la lista de suplentes

Hoy también se ha conocido otra baja. Fátima Zebaire, la segunda suplente de la lista del PP de Chiclana, ha comunicado su decisión de abandonar Nuevas Generaciones y, por ende, el Partido Popular. "Esta decisión obedece tanto a mi reflexión personal como al contexto social y político actual que atraviesa el partido", explica.

"A nivel municipal, he percibido un creciente descontento social que se refleja en el distanciamiento entre el partido y las preocupaciones reales de nuestra ciudadanía. Este desencuentro ha generado una profunda inquietud junto a la poca confianza que se ha establecido en mí", confiesa.