Las bicicletas eléctricas que pretenden cambiar la vida de los mayores de Chiclana

Fran García interrumpe el bingo para lanzar al aire una pregunta: «¿Quién de aquí probó las bicicletas?». La inmensa mayoría de manos se alzan en la sala de juegos de la Residencia de Mayores Novo Sancti Petri. «Me gustaron mucho. Dimos un paseo por los alrededores de la residencia y estuvo muy bien«, reconoce Brígida García, quien, como José María Carrillo, también residente, desea volver a subirse en una de las bicicletas eléctricas especiales de la empresa Procargo, que probaron durante dos semanas y que están perfectamente acondicionadas para que los mayores disfruten de los paseos de manera segura.

Los diferentes modelos de bicicletas adaptadas, en las que siempre van acompañados por un técnico o un familiar, suponen una revolución para el día a día de las residencias de mayores como la del Novo Sancti Petri, que en palabras de su director, Fran García, ya ha iniciado los trámites para solicitar una subvención a través de fondos europeos y poder así sufragar el 65% del coste de tres bicicletas: un tándem, una en la que se puede acoplar una silla de ruedas y otra con un sillón delantero en el que pueden ir sentados dos residentes. El precio de las bicicletas adaptadas asciende a más de 7.000 euros.

Nada más verlas, Fran García lo tuvo claro: «Si tuviera dinero, las compraría todas porque este tipo de bicicletas dan vida, no tienen ningún pero». Durante las dos semanas de prueba, la residencia, que está situada cerca de la playa y con buena conectividad con carriles bici, organizó paseos por los alrededores, pero también travesías más largas que despertaron emociones en los residentes. Una de ellas fue al poblado de Sancti-Petri. «Para esa excursión escogimos a una residente que se crió en el antiguo poblado marinero y se emocionó bastante porque llevaba muchísimo tiempo sin ver la zona. Su familia era pescadora y recordaba aquellos lugares donde compraba el pan o le daban clases particulares», recuerda el director.

Los beneficios de montar en esta clase de vehículos son incontables para los mayores: mejora física, favorece la estimulación cardiovascular, el tono muscular, ayuda a mantener la movilidad y el equilibrio, fomenta las relaciones sociales... Es dar las primeras pedaladas y ver cómo la sonrisa conquista cada rostro. «El efecto terapéutico por el disfrute ha sido inmediato y maravilloso. Esa sonrisa ha sido como un soplo de aire fresco, como unas ganas de vivir, ha sido maravilloso», reconoce Fran García, quien añade que la implementación de las bicicletas en la rutina de los residentes contribuye a que se reencuentren con el entorno. «De hecho, la idea no es que las bicicletas las usen siempre los residentes con nuestros técnicos, sino que los propios familiares se animen a tomar la bicicleta y salir con el residente, y disfrutar de ese tiempo juntos».

Un medio de transporte pionero para mayores

Procargo es una empresa de micromovilidad que tiene como finalidad sustituir los vehículos de motor por bicicletas eléctricas. «La única cosa que tienen así fuera de las cuatro paredes es una vuelta a la manzana, que le dan en la silla de ruedas o acompañando con el taca taca. Entonces, con esto se abre un sinfín de posibilidades, por ejemplo, la opción de que con personal del centro o familiares que vengan a visitarles, puedan ir a ver una apuesta de sol a la playa sin necesidad de que sea como la excursión del trimestre», expresa Ricardo González, CEO de Procargo, a quien, sabedor de los problemas de movilidad que sufren miles de personas mayores, decidió diseñar diferentes modelos de bicicletas adaptadas, que se suman al resto del catálogo.

Por otra parte, Ricardo González reclama a las administraciones públicas que financien parte del coste de las bicicletas eléctricas para ayudar a los centros que quieran adquirirlas, mejoren las infraestructuras, como los carriles bici, y disminuyan el tráfico rodado en las ciudades.

