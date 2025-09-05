El Ayuntamiento de Chiclana invertirá 1,7 millones de euros en la transformación de la carretera de Pago del Humo

El Ayuntamiento de Chiclana llevará a cabo los próximos meses el proyecto de transformación de la carretera de Pago del Humo, que supondrá una inversión de 1.754.249,80 euros. Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde de la ciudad, José María Román, quien ha mantenido una reunión con vecinos de la zona en la Venta Bonilla, en la que también han estado presentes la primera teniente de alcalde, Ana González; y la delegada de Mantenimiento Urbano, Mª Ángeles Martínez Rico.

Esta nueva actuación trata de aportar parámetros de sostenibilidad, nueva movilidad y mejoras ambientales, objetivos que avanzarán en el desarrollo de los núcleos urbanos colindantes, que permiten la convivencia entre el peatón, ciclistas y vehículos, incrementando así la seguridad vial de la zona, calmando el tráfico y mejorando la estética del espacio.

Así, la actuación prevista se desarrollará en el tramo comprendido entre la entrada del núcleo residencial de Pago del Humo y la Venta Blas, mientras que el plazo de ejecución de la misma es de 12 meses. De esta forma, se transformará la carretera del Pago del Humo en una vía urbana, permitiendo el tránsito de peatones y ciclistas, espacios con los que no cuenta en estos momentos.

Para ello, la sección transversal pasará a tener siete metros de calzada para vehículos motorizados, jardinería longitudinal de un metro en cada margen, que servirá para delimitar y proteger el espacio de peatones y bicicletas, un carril bici de 1,25 metros y un acerado de 1,5 metros. Asimismo, la evacuación de aguas pluviales se realizará mediante cunetas y por drenaje natural del entorno por infiltración, siendo necesario en algunos tramos del vial la ejecución de su soterramiento. Además, está prevista la construcción de una glorieta a la altura del camino del Pozo del Juncal, así como el reasfaltado de toda la superficie y alumbrado público.

«Con una inversión de 1,7 millones de euros, vamos a llevar a cabo una importante actuación desde el inicio de Pago del Humo hasta la Venta Blas», ha indicado el alcalde, quien ha resaltado que «el objetivo del proyecto es lograr un calmado del tráfico, además de una mayor sostenibilidad con más zonas verdes, así como incrementara la seguridad para conductores, ciclistas y peatones». «Además, se mejorará la red de pluviales, con la cuneta pegada a las vallas, y se construirá una nueva glorieta en la intersección con el camino Pozo del Juncal, pasada la Venta Florentina, así como alumbrado público», ha indicado.

Asimismo, el regidor chiclanero ha indicado que «no nos quedaremos ahí, puesto que se está redactando el proyecto de mejora del Caño Juan Cebada hasta el puente de la autovía, incluyendo un carril bici y sendero para peatones y caballos en un ancho de seis metros de la finca de la familia Guerra, con la que llegamos a un acuerdo para su adquisición».

Más temas:

Chiclana de la Frontera