El Ayuntamiento de Chiclana cede a la Junta una parcela para las nuevas oficinas del SAE

La primera teniente de alcalde de Chiclana, Ana González, y la delegada de Patrimonio, Isabel Butrón, se han desplazado hasta la plaza de La Florida, junto a la calle Sor Ángela de la Cruz, para visitar la parcela que el Ayuntamiento de Chiclana va a ceder a la Junta de Andalucía para la construcción de las nuevas dependencias del Servicio Andaluz de Empleo. Una parcela que cuenta con una superficie de 853 metros cuadrados y con la que se pretende mejorar este servicio, ya que supondrá la creación de unas oficinas con mayor capacidad que las actuales ubicadas junto al parque de Santa Ana.

«Así, se pretende mejorar la atención a las personas demandantes de empleo en la ciudad, por parte de las administraciones que gestionan estas oficinas, ya que debemos recordar que en las mismas trabajan funcionarios de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España», ha indicado Ana González, quien ha recordado que «la cesión de esta parcela municipal ubicada en la zona de La Banda fue aprobada por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Chiclana durante la sesión ordinaria del mes de julio». «Una vez cedida dicha parcela, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España se encargarán de la ejecución del nuevo equipamiento», ha explicado.

«Este caso de la parcela destinada a las nuevas oficinas del SAE es un ejemplo más de la apuesta del Gobierno municipal por La Banda, dotando de nuevos equipamientos para el disfrute de la ciudadanía y para una mejor atención», ha comentado González, quien ha recordado otros equipamientos como el edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social en la calle Hoyo del Membrillo, «un gran edificio administrativo, que también le ha dado mucha vida a esta zona de La Banda».

Otros equipamientos en La Banda

Pero no se queda ahí la cosa, porque en esta misma zona de Chiclana se encuentra el centro El Olivo, cuyas obras de remodelación han finalizado después de una inversión global de más de 500.000 euros. Así, este equipamiento, además de acoger parte del Centro de Educación Permanente Dionisio Montero y la Asociación para el Futuro, Investigación y Desarrollo de la Inserción Socio-laboral de Personas con Discapacidad (Ávalon), también albergará una sala de estudios, con un aula de informática, patio y terrazas.

Y también en la calle Sor Ángela de la Cruz se ubica la antigua pieza de Bodega Cuatro Vientos, que el Ayuntamiento de Chiclana ha adquirido por 300.000 euros para la creación de un nuevo centro social en la zona. «Un nuevo equipamiento de 700 metros cuadrados destinado a uso social y cultural y que pretendemos ejecutar con cargo al Plan de Actuación Integrado, sobre el que hemos solicitado una subvención de 20 millones de euros de fondos europeos. Esperemos que podamos lograr esta ayuda europea, a través del Gobierno de España, que nos permitirá llevar a cabo una gran actuación en torno al río Iro, tanto en la zona de La Banda como de El Lugar», ha recalcado.

«Por tanto, se pone de manifiesto la gran apuesta del Gobierno municipal por dotar de nuevos equipamientos a la zona de La Banda, donde también debemos recordar que se están construyendo, por un lado 18 viviendas en régimen de venta, y por otro, 47 viviendas sociales en régimen de alquiler. Es decir, 65 viviendas sociales, a las que debemos sumar las 55 que entregamos a inicios del actual periodo corporativo o las nuevas farolas en la carretera de Los Barrancos», ha incidido la primera teniente de alcalde.

«Esperemos que este esfuerzo municipal en La Banda se complemente desde la Junta de Andalucía con la construcción aquí cerca del cuarto centro de salud de La Cucarela, tan necesario para mejorar la atención primaria a los vecinos de la zona. No podemos olvidar que solo hay un centro de salud, por cierto, obsoleto y pequeño, para atender a una población de 30.000 habitantes en esta parte del municipio», ha expresado Ana González, quien ha añadido que «lo mismo sucede como el instituto de Secundaria en la zona de la playa, la Ronda Oeste, carretera de Los Barrancos». «Cuando la Junta pide, como sucede con esta parcela para el SAE, el Ayuntamiento responde; por lo que confiamos en que también suceda al revés», ha insistido.

