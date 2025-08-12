Arde la Venta López en Chiclana

La intensa ola de calor, con aviso rojo para la tarde de este martes en el litoral gaditano, lleva aparejado un riesgo extremo de incendios.

Susto en Chiclana con un incendio en la Venta López, al parecer, tras la explosión de un transformador de luz ubicado junto a la terraza, según ha comunicado el alcalde de la localidad, José María Román, en sus redes sociales.

Se ha cortado la carretera de Carabineros para facilitar las labores de extinción y los trabajos de Bomberos, Guardia Civil y Policía Local que se han desplazado hasta el lugar.