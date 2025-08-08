Amaia derrocha talento en Chiclana

Más de siete años han pasado desde que Amaia ganara Operación Triunfo y le han bastado para hacerse con una audiencia fiel capaz de hacer cola durante horas para poder disfrutar en primera fila. Así fue este jueves en Concert Music Festival. Los más incondicionales se ganaron su puesto para disfrutar de la cantante lo más cerca posible. Nadie salió insatisfecho de Sancti Petri.

Amaia salió al escenario vestida de rosa fucsia y con una tiara para comenzar su repertorio con 'Tocotó'. Tras la ovación de arranque, el «buenas noches, Chiclana» resonó con fuerza para enloquecer a una audiencia que disfrutó de cada canción, de cada gesto y de cada palabra de Amaia. Continuó con 'En Benidorm' para volver a tomar la palabra y reconocer al público: «Vaya energía tan increíble, señal de que va a ser un conciertazo». Y, pidió más energía a su público para cantar 'La vida imposible' y 'Dilo sin hablar'.

No tardó ella mucho en desplegar todos sus talentos: no solo tiene una afinación perfecta, sino que además tocó el piano, el arpa y la guitarra. Precisamente al piano tocó los dos temas siguientes, 'Nanai' y 'C'est la vie'. Después de 'Auxiliar', un arpa apareció sobre el escenario y, en la presentación de 'Ya está'. Primero preguntó «¿os está gustando?», como quien le pregunta a un amigo. «Yo me lo estoy pasando muy bien», aseguró para volver a preguntar por su look: «Llevo una coronita y todo». Espontánea y natural fuera del escenario pero también sobre él y esa es, sin duda, una de las claves de su éxito. Silencio absoluto en el arranque de una canción que ella definió como «muy reflexiva» para acompañarla en la recta final.

Sin mucho descanso, abandonó el arpa y se subió a una estructura más alta en el escenario para hacer una preciosa versión de 'Santos que yo te pinté' de Los Planetas. «Increíble canción, la verdad», como ella misma definió.

Con Amaia pasar de la risa y el baile a la emoción es algo que puede suceder en cuestión de segundos. Y así fue cuando presentó 'Despedida', una canción dedicada a la muerte de su abuela. Antes de empezar, la cantante entró en una especie de trance, como si al interpretar una canción con tanta carga emotiva para ella, fuera capaz de desconectarse por unos segundos de la realidad. Fue un momento sobrecogedor y cargado de emoción.

Pero ella es así y, en seguida fue capaz de cambiar el ánimo con temas como 'Yo invito', 'M.A.P.S.', 'El encuentro' o 'Giratutto'. Nuevo cambio de tercio para sorprender a los asistentes e improvisar sobre el plan establecido: Sacó la guitarra al escenario y tomó la palabra nuevamente: «'Nuestro verano' no está en el setlist, pero ha sido muy mala decisión, pero vamos a cantarla un poquito». Ovación y disfrute de la versión en acústico de un tema pedido por la audiencia.

Después de este momento, llegó 'Quedaré en nuestra mente' y siguió con 'Yamaguchi', un tema dedicado a un parque en Pamplona. En la introducción explicó que son ciudades hermanadas y que en Yamaguchi, Japón, existe una plaza de Pamplona donde ella tiene una plaza. Este tema es una jota, que ella interpreta con absoluta maestría.

Volvió al piano para, antes de seguir con el plan, regalar un trocito de 'Relámpago' al público que se lo pedía. Siguió con versiones de dos temas 'Zorongo gitano' y 'Me pongo colorada'. Impresionante su maestría vocal y su capacidad para transformar cualquier canción en lo que ella quiere. Esto fue solo su forma de preparar la recta final. 'Tengo un pensamiento', esa canción con la que revolucionó en 'La Revuelta' fue la penúltima canción antes de cerrar con 'Bienvenidos al show'.

De esta forma, la artista cerraba un concierto en el que exhibió dulzura, carisma, talento y naturalidad para regalar una noche llena de sonrisas, de risas, de bailes pero también de muchísima emoción. Ella dijo que le encantaría volver. Y al público gaditano le encantaría que lo hiciera.

