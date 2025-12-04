La cesta de la compra en Cádiz enfila su subida hacia la Navidad, la más alta de la historia

Cádiz afronta este cierre de otoño con una sensación ampliamente compartida en la mayoría de los hogares. El dinero ya no rinde como antes. Aunque los indicadores oficiales apuntan a una inflación general más contenida que en los picos registrados en los últimos dos años, la realidad de los supermercados cuenta otra historia.

Los precios de los alimentos siguen elevados y ejercen una presión constante sobre el presupuesto familiar. Para muchos gaditanos, llenar la nevera se ha convertido en un ejercicio de planificación casi milimétrica, muy lejos de la espontaneidad con la que se hacía la compra hace apenas unos años.

Nos encontramos en Cádiz con la cesta de la compra más alta de los últimos cinco años y esta situación se debe de manera muy especial a la subida de precios que están experimentando los alimentos. El año cerrará con un IPC del 2,7%. Así lo ha previsto el Gobierno y así se traducirá en las pensiones a partir del 1 de enero de 2026, que se ajustan con cargo al IPC. Sin embargo, esta revalorización será puntual. Es decir, los precios de los productos básicos seguirán al alza durante los primeros meses del año nuevo. Los precios seguirán subiendo.

El IPC, por tanto, viene con un mensaje claro: llenar la nevera sigue costando más que hace unos meses y más que hace unos años. La inflación general sube una décima y se coloca en el 3,1%, y la subyacente, la que no contempla energía ni combustible, también repunta al 2,5%. Pero la cifra que más nos afecta en el día a día está en los alimentos, que se encarecen un 2,4% en los once meses de 2025.

Si hay un producto que está dando titulares este año son los huevos. Se han disparado un 21,7%. Hay gripe aviar y no hay tanta producción. A partir de ahora la escalada la iniciará el pescado y el marisco, en menor medida la carne.

En supermercados del centro y de extramuros el comentario recurrente es el mismo: «Cada semana está todo más caro». Dependientes y clientes coinciden en que el comportamiento del consumidor ha cambiado. Se revisan más las etiquetas, se comparan precios entre establecimientos, se reducen compras impulsivas y se priorizan las ofertas por encima de las marcas de siempre.

Los productos básicos, cada vez más caros

Los productos básicos siguen siendo los que más impacto generan. El aceite de oliva se mantiene en niveles elevados pese a puntuales bajadas. La leche o los huevos arrastran incrementos que se han asentado como una nueva normalidad. Y alimentos esenciales del día a día -arroz, pasta, harina- muestran subidas acumuladas muy por encima de las registradas antes de la pandemia.

Así, se respira una especial preocupación por el precio del pescado, pieza clave en la dieta local. Especies habituales como merluza ha registrado incrementos notables tanto en fresco como en congelado. En las pescaderías del Mercado Central confirman que muchos clientes han optado por comprar menos cantidad, elegir especies alternativas o espaciar la visita semanal. La carne tampoco se libra. Vacuno y ovino figuran entre los productos con mayores alzas, lo que obliga a muchas familias a limitar su presencia en el menú.

Navidad a la vuelta de la esquina

A este escenario se suma otro factor temporal determinante. El calendario. Tras el puente de diciembre, y casi sin margen para recuperarse de los gastos del inicio de curso, Cádiz encara un final de año especialmente exigente. En apenas unos días se prevé que los precios experimenten un nuevo repunte impulsado por la campaña navideña. Los dulces típicos, las bebidas y los productos frescos que protagonizan las comidas festivas ya muestran indicios de encarecimiento. Y el aumento de la demanda en estas fechas, unido a los costes del transporte y la energía, anticipa que diciembre será, para muchos bolsillos, cuesta arriba.

A ello se suma el gasto en regalos, ocio y celebraciones, que noviembre y diciembre concentran tradicionalmente y que este 2025 se perciben con una inquietud mayor. En Cádiz, el encarecimiento del coste de vida golpea con especial intensidad. La ciudad, pues encara este otoño con una sensibilidad especial ante cada subida del ticket de la compra.

