Cerca de 80.000 kilos de sal para las fiestas patronales de Sanlúcar

Las tradicionales alfombras de sal de las fiestas patronales de Sanlúcar de Barrameda se conformarán este año con casi 80.000 kilos de este material.

El Consejo Local de Hermandades y Cofradías, y casi una veintena de hermandades y otras entidades culturales y sociales de Sanlúcar colaboran en la elaboración de las alfombras, que este 15 de agosto lucirán en las céntricas calles Ancha y San Juan, así como la Plaza de la Paz, empleando para ello cerca de 80.000 kilos de sal.

En el Barrio Alto comienzan su elaboración a las 19,00 horas y en el centro a las 21,00 horas.

La alcaldesa, que ha agradecido la labor de Joaquín Lara por «mantener viva esta tradición durante tantos años» con la colaboración de hermandades y demás entidades de la localidad, ha adelantado que la alfombra de las calles Ancha y San Juan serán «de fondo verde con motivos amarillos y blancos», y la de la Plaza de la Paz, «de fondo rojo con motivos blancos y amarillos».

Carmen Álvarez ha recordado que en su confección participan cada verano «muchísimos niños y niñas, familias enteras», asegurando que ambas alfombras «quedarán preciosas».

En la firma del convenio de colaboración del Ayuntamiento con la Hermandad de la Caridad este jueves, se ha referido al cumplimiento del compromiso adquirido con el Consejo Local de Hermandades y Cofradías y la propia Hermandad de la Patrona en relación a la Plaza de la Paz por las obras de peatonalización, resaltando que «está muy bonita y lista» para el paso de la procesión de Nuestra Señora de la Caridad Coronada.

Carmen Álvarez ha destacado la instalación de guirnaldas de luces en la calle Ancha, la Cuesta de la Caridad y, como novedad de este año, también la Plaza de la Paz, y ha agradecido el trabajo de las delegaciones municipales de Fiestas e Infraestructuras para que «todo salga bien, como merecen nuestras fiestas patronales».

