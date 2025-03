Los casos de infección de transmisión sexual se disparan en la provincia de Cádiz

El 23 de noviembre del año 1991 Freddie Mercury, cantante del grupo musical Queen anunciaba al mundo que «soy VIH positivo y tengo sida». El artista afirmaba en un comunicado que «creo que ha sido correcto no publicar esta información hasta ahora para proteger la privacidad de quienes me rodean. Sin embargo, ha llegado el momento de que mis amigos y mis fans de todo el mundo sepan la verdad». Un día después, fallecería por una bronconeumonía complicada por el sida.

El cantante no ha sido el único famoso en decirle al mundo que ha contraído el VIH. En las últimas décadas personajes como Magic Johnson, Rod Hudson, Anthony Perkins o Gia Carangi, entre muchos otros, han reconocido que padecen esta enfermedad, y han lanzado un mensaje de concienciación sobre la importancia de tomas de medidas de prevención a la hora de mantener relaciones sexuales.

Pero el sida no es la única Infección de Transmisión Sexual (ITS) existente y sobre la que habría que tener concienciación. Según la información de la Organización Mundial de la Salud, más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes se transmiten por contacto sexual, incluido el coito vaginal, anal o bucal. Algunas ITS también pueden transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia.

De los ocho agentes patógenos vinculados a la máxima incidencia de ITS, solo cuatro de estas infecciones tienen cura: la sífilis, la gonorrea, la clamidiosis y la tricomoniasis, mientras que las otras cuatro son incurables: la hepatitis B, la infección por el virus del herpes simple (VHS), la infección por el VIH y la infección por el virus de los papilomas humanos (VPH).

Según los datos de la OMS, cada día más de un millón de personas contraen una ITS. La OMS estima que, en 2020, hubo 374 millones de nuevas infecciones de alguna de estas cuatro ITS: clamidiosis (129 millones), gonorrea (82 millones), sífilis (7,1 millones) y tricomoniasis (156 millones).

Por otro lado, se calcula que el número de personas con herpes genital superaba los 490 millones en 2016, y que hay 300 millones de mujeres con infección por el VPH, la principal causa de cáncer de cuello uterino y de cáncer anal entre los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Cerca de 296 millones de personas padecen hepatitis B crónica en todo el mundo.

Aumentan un 107% las infecciones en Cádiz

En el año 2023, y con respecto al 2022, en Andalucía se produjo un aumento «global» de todas las ITS con una media de un 40% según los datos del Sistema andaluz de Vigilancia Epidemiológica. En comparación con el año anterior, el aumento de casos de contagio de sífilis del 26%, del 40% en gonococo, del 42% en clamidia, del 71% en herpes genital y del 95% en el Linfogranuloma Venéreo (LGV). En valores absolutos, el mayor número de casos registrados corresponde a la infección por gonococo y de clamidias, que sumaron el pasado año más del 75% de los casos declarados de ITS.

Los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), revelan que en el año 2021 se declararon en España más de 43.000 episodios de las ITS sometidas a vigilancia (sífilis, gonococia, infección por Chlamydia trachomatis y linfogranuloma venéreo), y por otro lado se sumaron 2 786 nuevos diagnósticos de VIH.

No obstante, fueron los jóvenes entre los 15 y los 24 años, que representan el 10% de la sociedad española aproximadamente, la franja de edad con una mayor incidencia. Del total de infectados por Chlamydia trachomatis, el 39,1% tenían entre 15 y 24 años. En esta franja de edad se encontraba el 23 % de los casos de gonococia; el 12% de los de sífilis e infección por VIH, respectivamente; y el 7,4 % de los de linfogranuloma.

Los jóvenes son el principal foco de las nuevas infecciones de las ITS, en muchos casos por desconocimiento de la gravedad de mantener relaciones sexuales sin protección, y por otro lado por la ausencia de una educación sexual que les haya explicado todo este tipo de cuestiones.

En el caso de la provincia de Cádiz, la tasa de infección de ITS por cada cien mil habitantes se ha disparado en los últimos años. En 2022 los casos aumentaron en un 107% en relación al año 2021 según los datos de la Junta, y se pasó de una tasa de incidencia de 57,1 por cada 100.000 habitantes.

De las diferentes infecciones, Cádiz es junto a Sevilla la provincia con mayor incidencia en todas. En el caso del sífilis, el grupo mayoritario son los gaditanos varones entre los 35 y los 39 años. Para la chlamydia, hombres entre los 25 y 29 años, y tanto en las infecciones gonoicas como en los herpes genitales, también son varones los predominantes, pero entre los 20 y los 24 años.

Cinco centros PrEp en la provincia de Cádiz

La PrEP es una intervención recomendada por ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, para contribuir al fin de la epidemia del VIH. Se trata por tanto de una herramienta preventiva que ha demostrado una disminución significativa de las nuevas infecciones por VIH entre la población beneficiada del programa. Apoya la estrategia de promover el diagnóstico precoz del VIH y de otras infecciones de trasmisión sexual en poblaciones con mayor riesgo de contraerlas, así como el tratamiento precoz en aquellos casos positivos detectado.

El programa se acompaña de recomendaciones e intervenciones adicionales enfocadas en la educación para la reducción de comportamientos de riesgo, adopción de conductas saludables y detección precoz de la infección por el VIH y de otras ITS. Entre ellas: el uso del preservativo, la actualización del estado vacunal (hepatitis A y B), un diagnóstico precoz y tratamiento de la infección por el VIH, una detección precoz y tratamiento de otras ITS, una educación sexual y consejo asistido, y una evaluación del consumo de drogas.

En la provincia de Cádiz existen cinco centros hospitalarios con programa PrEP, se trata del Hospital Comarcal de la Línea y el Hospital Puerta del Mar de Cádiz - Servicio de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas, con un horario de 09.00 a 13.00 horas, de lunes a viernes laborables, aunque es necesario contactar previamente para concretar cita. También cuentan con este programa el Hospital Universitario de Puerto Real, el Hospital Universitario De Jerez y el Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras.

Se estima que entre un 25 y un 30% de las personas que tienen sida desconocen que padecen esta enfermedad, una situación que implica un retraso en el inicio de su tratamiento y, por tanto, una reducción de sus probabilidades de supervivencia, además de poder estar infectando a otras personas si mantienen prácticas sexuales de riesgo. Es por ello que desde Cruz Roja se ofrece la oportunidad de realizar, de manera gratuita y confidencial, el test de diagnóstico precoz de VIH en la Oficina Provincial de Cádiz.

Este proyecto se enmarca en las directrices del III Plan Andaluz de Salud encaminadas a evitar la transmisión del VIH y a fomentar conductas de protección y sexo seguro. El test se hace a través del Ora Quick que permite detectar, mediante una muestra de saliva, la existencia o no de la enfermedad. Se trata de una prueba poco invasiva y de fácil utilización para profesionales.

El test de diagnóstico precoz del VIH se realiza en la Oficina Provincial de Cruz Roja Española en Cádiz (Avenida Fernández Ladreda 3) de lunes a viernes. Para pedir cita, se puede llamar al 956 22 22 22.

La prevención, clave

Desde la Organización Mundial de la Salud afirman que «cuando se usan correcta y sistemáticamente, los preservativos son uno de los métodos de protección más eficaces contra las ITS, incluida la infección por el VIH», pero «aunque son muy eficaces, los preservativos no ofrecen protección frente a las ITS que causan úlceras extragenitales (es decir, sífilis o herpes genital)». Aún así «cuando sea posible, debe utilizarse un preservativo en toda actividad sexual vaginal y anal».

A día de hoy existen vacunas para las dos ITS víricas como son la hepatitis B y la infección por el VPH. A finales de 2020, la vacuna contra el VPH se había introducido en los programas de vacunación sistemática en 111 países, principalmente de ingresos altos y medianos, y «para eliminar el cáncer de cuello uterino como problema de salud pública a escala mundial, de aquí a 2030 deben alcanzarse los objetivos de alta cobertura en la vacunación contra el VPH, la detección y el tratamiento de las lesiones precancerosas y el tratamiento del cáncer, y mantenerse en ese alto nivel durante decenios».

La investigación para desarrollar vacunas contra el herpes genital y el VIH «está avanzada» y «se están empezando a realizar estudios clínicos con varias vacunas experimentales». Cada vez hay «más evidencias» que indican que la vacuna para prevenir la meningitis (MenB) confiere protección cruzada contra la gonorrea, pero «es necesario seguir investigando sobre las vacunas contra la clamidiosis, la gonorrea, la sífilis y la tricomoniasis».