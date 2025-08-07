El Virgili Cádiz ofrece a Tarifa jugar un amistoso y recaudar fondos para reforestar el monte quemado

LA VOZ DE CÁDIZ Cádiz 07/08/2025 a las 12:39h. Compartir Copiar enlace

El CD Virgili Cádiz ha mostrado su apoyo al municipio de Tarifa tras el incendio que afectó a la zona de Torre de la Peña y al Parque Natural del Estrecho, provocando el desalojo de numerosas personas y causando daños en el entorno natural.

Con el objetivo de colaborar en la recuperación medioambiental, la entidad ha remitido una comunicación oficial al Ayuntamiento de Tarifa proponiendo la organización de un partido amistoso de fútbol sala en la localidad. La recaudación íntegra de la taquilla se destinará a trabajos de reforestación en el monte afectado.

La fecha y los detalles del encuentro se definirán junto al consistorio tarifeño para que el evento permita unir deporte, solidaridad y compromiso con el medio ambiente.

El presidente del CD Virgili Cádiz, José Luis Botana Martínez, declaró que «queremos que el futsal sea también un vehículo de ayuda y esperanza. Tarifa no está sola, y confiamos en que este partido sirva para sumar fuerzas en su recuperación». Añadió que «la responsabilidad social forma parte del ADN de nuestro club. No solo competimos en la pista, también queremos ser un agente activo en la mejora de nuestra sociedad. Queremos devolverle a nuestra provincia parte de lo que nos da y contribuir a un futuro más verde y sostenible para Tarifa«.