El 'Rúa Mar' ante el veredicto: la Fiscalía mantiene su acusación y solicita 114 años para el armador

El juicio por el hundimiento del pesquero 'Rúa Mar', ocurrido en enero de 2020 cuando supuestamente transportaba un alijo de drogas y que dejó seis fallecidos, quedó visto para sentencia este viernes tras la exposición del informe de parte de las defensas. La vista oral comenzó el 22 de septiembre en la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz. Después de 11 sesiones en la sede de Algeciras de la Audiencia Provincial solo resta la sentencia.

En el procedimiento hay seis acusados, aunque uno no se ha presentado al encontrarse en paradero desconocido. La Fiscalía había elevado a definitivo su escrito de calificación y solicita para el armador del barco 114 años de prisión, además de penas de entre seis y 19 años para los demás encausados. Según explicaron fuentes judiciales, el Ministerio Público ha hecho hincapié en la existencia de seis delitos de homicidio doloso, mientras que las defensas se centran en la ausencia del hachís como principal prueba de descargo.

Penas y delitos

La petición fiscal detalla para el armador los siguientes delitos y penas: pertenencia a organización criminal (2 años), contra la salud pública (dos delitos a 6 años cada uno), homicidio (seis delitos a 15 años cada uno), estafa (1 año), contra el derecho de los trabajadores (3 años) y blanqueo de capitales (6 años). Además, reclama multas de 3,9 millones de euros por los delitos contra la salud pública y 4 millones por blanqueo de capitales.

Según el relato de la Fiscalía, el armador ya estaba bajo vigilancia policial tras un alijo anterior, y aunque inicialmente se barajó usar otro barco de su propiedad para ese viaje, finalmente se empleó el 'Rúa Mar'. La embarcación zozobró en la madrugada del 23 de enero de 2020 con seis tripulantes a bordo. Ni el barco ni cuatro de ellos han aparecido. El mar expulsó tres días después parte de los restos del pesquero muy lejos del punto donde supuestamente se había producido el naufragio, y posteriormente la corriente hizo que aparecieran dos cuerpos de la tripulación, los días 27 y 28 de enero.

Además, el 26 de enero de 2020, sobre las 20.45 horas, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil hizo entrega de dos fardos de unos 25 kilos de hachís cada uno que flotaban en el mar y que, según la Fiscalía, transportaba el barco hundido.

Con los informes finales ya expuestos, la causa queda a la espera de sentencia.