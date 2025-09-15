Roba de madrugada la recaudación del día anterior en una churrería de Algeciras

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Algeciras han procedido a la detención de un hombre de 31 años de edad como presunto autor de un robo con fuerza cometido en la madrugada del pasado día 5 en una churrería ubicada en el interior del Parque María Cristina de Algeciras

Los hechos ocurrieron en torno a las 04:30 horas, cuando un individuo accedió al parque tras escalar la valla perimetral. Una vez en el establecimiento, forzó la puerta y una ventana para acceder al interior, logrando sustraer el dinero que se encontraba en la caja registradora, correspondiente a la recaudación del día anterior.

Tras tener conocimiento de lo sucedido, la policía inicia de inmediato gestiones oportunas para identificar y localizar al responsable. Fruto de dichas pesquisas, se logró determinar la identidad del presunto autor procediendo a su detención. El propio arrestado manifestó que, al saber que estaba siendo buscado, permaneció oculto en un domicilio de familiares con el fin de eludir la acción policial.

El detenido cuenta con numerosos antecedentes policiales y había salido de prisión hace apenas unos meses. Desde entonces, había reincidido en su actividad delictiva, siendo arrestado en varias ocasiones por robos con fuerza en establecimientos: la primera a finales de junio y en dos ocasiones más durante el mes de agosto.

Policía Nacional