Red Eléctrica se alía con los pescadores artesanales de La Línea para implantar mejoras en el Puerto de la Atunara

Red Eléctrica y la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil (OPP72) han firmado un convenio de colaboración mediante el que la compañía impulsará un conjunto de mejoras productivas, de competitividad y de ahorro energético en el Puerto de La Atunara, en La Línea de La Concepción. Este acuerdo se enmarca en el proyecto de interconexión eléctrica entre la Península y Ceuta, incluido en la Planificación vigente, aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de 2022.

En la firma del convenio han participado, por parte de la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil, su gerente, Nicolás Fernández, y por parte de Redeia, matriz de Red Eléctrica, su delegado en Andalucía, Jorge Jiménez.

Mediante este acuerdo de colaboración Red Eléctrica aportará 141.000 euros que permitirán la ejecución de mejoras en el centro de depuración de moluscos y en el de trasformación de voladores. Además, se instalará de una planta fotovoltaica de 15 kW de potencia, que reducirá el coste de la factura energética. Además, se implantará un nuevo sistema de suministro de combustible más eficiente para los barcos y se abrirá un punto de información en la propia lonja.

«El diálogo con todos los grupos de interés, y en este caso particular con los pesqueros artesanales de La Atunara, forma parte de la vocación de Red Eléctrica y de su matriz, Redeia, de positivo para la sociedad, y en especial para las comunidades locales en las que desarrollamos nuestros proyectos», ha señalado el delegado de Redeia en Andalucía, Jorge Jiménez, en el acto de la firma, donde ha ratificado el compromiso de la empresa con el territorio a través de la creación de valor compartido con sus grupos de interés.

El convenio destaca la determinación de Redeia y su filial Red Eléctrica de impulsar este tipo de proyectos que fomentan el desarrollo social, la conservación de empleos artesanales, la protección ambiental o el uso eficiente de la energía, una voluntad que forma parte del Compromiso de Sostenibilidad 2030.

Por su parte, el gerente de la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil, Nicolás Fernández, ha explicado que «para los pescadores artesanales este convenio supone un refuerzo importante en necesidades fundamentales de nuestros pescadores del Puerto de la Atunara, lo que hace que los convenios y los acuerdos, en este caso con Red Eléctrica, fortalezcan el tejido económico social de las familias de la mar. Deseamos seguir colaborando a largo plazo en otros temas de interés común de nuestro medio marino y su potencial».