El Puerto de Algeciras termina el Muelle Marqués de Rodil

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha concluido las obras del nuevo muelle, que se destinará a la Guardia Civil en la Dársena del Saladillo del Puerto de Algeciras, que reubicará su flota actual a esta nueva línea de atraque, donde dispone de mayor espacio y calado para las nuevas embarcaciones del cuerpo y el mejor cumplimiento de sus funciones.

El muelle, cuyas obras arrancaron a primeros de 2024, está ubicado junto a las nuevas dependencias de la Guardia Civil y ha supuesto una inversión de la APBA de 3,2 millones de euros, siendo fruto del convenio firmado por la institución portuaria con la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior, ha informado la Autoridad Portuaria en una nota.

Dicho convenio permitirá además que una vez desalojado, la APBA pueda dar un uso comercial a las instalaciones que ocupa actualmente el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, así como las explanadas en las que están depositadas las embarcaciones decomisadas en el muelle de embarcaciones auxiliares del puerto.

Muelle Marqués de Rodil

Este nuevo muelle recibirá el nombre de Muelle Marqués de Rodil en homenaje a José Ramón Rodil y Gayoso, prestigioso militar al que en el siglo XIX el Ministerio de Hacienda encomendó la organización del Real Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras para impedir el contrabando.

El proyecto, adjudicado por la APBA a Dragados, ha supuesto la construcción de un muelle de gravedad de 167,7 metros de longitud en la antigua rampa de varada al norte de la dársena del Saladillo, con más de 15 metros de anchura y hasta 4,50 metros de calado, así como una explanada adosada al muelle.

El muelle se ha construido en seco y la dotación incluye todos los elementos de atraque, escalas y amarre necesarios, además de servicios de abastecimiento de agua, electricidad y alumbrado. También se han retirado numerosas embarcaciones hundidas y se ha dragado la zona.

Las instalaciones serán inauguradas este sábado 11 de octubre durante los actos de celebración de la fiesta de la Virgen del Pilar por parte de la Comandancia de Algeciras.

Pantalanes flotantes

Este proyecto se incluye en un paquete de inversiones de la Autoridad Portuaria cuantificado en más de 20 millones de euros que ya enfilan su recta final en la zona sur del puerto de Algeciras.

Así, en paralelo al muelle de la Guardia Civil, la APBA está renovando los pantalanes situados en la margen derecha de la dársena deportiva, a lo que hay que sumar las obras ya ejecutadas como el muelle de Armamento, la reordenación del acceso sur y el corredor verde.

En el proyecto de los pantalanes, que permitirá aumentar en medio centenar el número de atraques, han sido demolidos los pantalanes fijos de hormigón y sustituidos por flotantes, más cómodos para los usuarios. Además, se han dragado 22.000 m3 de sedimentos, 14.000 de ellos contaminados, permitiendo sanear la dársena y evitar malos olores.

Para que esta situación no vuelva a repetirse, el Ayuntamiento de Algeciras también ha actuado aguas arriba, eliminando injerencias desde las barriadas al Arroyo del Saladillo que desemboca en la dársena.