Procesión Magna de Tarifa 2025: horarios, recorrido e imágenes que participan

Tarifa calienta motores para vivir uno de sus días grandes. El próximo sábado 25 de octubre, el municipio celebrará la Procesión Magna 2025, un evento muy especial que conmemorará el 50 aniversario de la reorganización del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Una efeméride que, además, coincide con el Año Jubilar y con el 75 aniversario de la Proclamación del Dogma de la Asunción de María Santísima.

Bajo el lema «50 años de Fe, Historia y Hermandad», la cita reunirá a las imágenes más icónicas de la Semana Santa tarifeña, con una excepción: el Santo Cristo del Consuelo no participará en esta ocasión. Quien sí estará es la Virgen de la Soledad, la dolorosa más antigua del Campo de Gibraltar, que aportará a la procesión su inconfundible carga simbólica y devocional.

Imágenes participantes

Entre las tallas que recorrerán las calles de Tarifa se encuentran:

-Ntro. Padre Jesús en la Oración del Huerto (José Manuel Bonilla Cornejo, 1995).

-Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, Vulgo de Medinaceli (Miguel J. Laínez Capote, 1964).

-Ntro. Padre Jesús Nazareno (José de Arce, 1643).

-Stmo. Cristo de la Salud (Ignacio López, c.1682).

-Santo Cristo Yacente (Sebastià Costa Massachs, c.1906).

-Virgen de la Soledad de Santa María (Anónimo, a1642).

-Ntro. Señor Jesucristo en su Santa Resurrección (Abraham Ceada Santana, 2020).

Horarios e itinerario

La procesión saldrá desde la Iglesia de San Mateo a las 17:00 horas.

La Carrera Oficial, ubicada en el Paseo de la Alameda, comenzará a las 18:10 horas, con la llegada prevista de las primeras imágenes a la sede canónica sobre las 20:00 horas.

El recorrido contempla algunas novedades:

-Salida de San Mateo-Sancho IV El Bravo -Luz.

Bifurcación: General Vives / María Antonia Toledo y Luz / Peso.

Reencuentro en Colón -Santísima Trinidad (Iglesia de San Francisco) -Alcalde Juan Núñez.

-Carrera Oficial en Alameda.

-Vuelta por Alcalde Juan Núñez -Guzmán El Bueno (Iglesia de la Inmaculada) -Plaza Hermanos Costaleros - Privilegios -San Mateo.

Cartel Magna Tarifa

Plan de seguridad y movilidad

El Ayuntamiento de Tarifa ha previsto un amplio dispositivo de seguridad y movilidad para garantizar que todo transcurra con normalidad.

Aparcamientos especiales: Parque Feria y explanada del LIDL, con buses lanzadera hasta el centro.

Dispositivo de seguridad: diez agentes de la Policía Local y diez miembros de Protección Civil, coordinados con la Guardia Civil.

Puesto de Mando Avanzado en la Alameda para controlar el desarrollo de la procesión.

Cortes de tráfico en la calle Constitución y filtros en Calzadilla de Téllez.

Calle María Molina habilitada con doble sentido de circulación.

Vías de evacuación previstas para servicios de emergencia, bomberos y sanitarios.

Más allá de lo religioso

La Magna 2025 no será solo una procesión: será una jornada de encuentro, tradición y emoción colectiva. Tarifa se vestirá de gala para celebrar medio siglo de historia cofrade y reafirmar el peso que la Semana Santa tiene en la identidad cultural de la ciudad.

