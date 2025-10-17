Pillada en Cádiz una conductora que circulaba a 155 km/h en un tramo de 70

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cádiz, han procedido a la investigación de la conductora de un turismo que fue captado en un control de velocidad circulando a 155 km/h en un tramo de vía limitado a 70 km/h.

Los hechos ocurrieron el día 02 de octubre de 2025 a las 01:15 horas, durante un servicio de control de velocidad establecido en la carretera A-7 (La Junquera – Algeciras), siendo término municipal y partido judicial de Algeciras (Cádiz), cuando la conductora de un turismo que circulaba sentido creciente, fue captado circulando a 155 km/h en un tramo limitado a 70 km/h.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (G.I.A.T.), del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz ha investigado a la conductora del vehículo, tras ser localizada, por un supuesto delito contra la Seguridad Vial recogido en los artículos 379 del Código Penal, castigado con la pena de prisión de tres a seis meses, o con la multa de seis a doce meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y en cualquier caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años